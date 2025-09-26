サイブルがG2 Fall 2025のランキングで24のバッジを独占、革命的なエージェント型AI技術が評価される





クパチーノ、カリフォルニア州, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- 世界初のAIネイティブ・サイバーセキュリティー企業であるサイブルは本日、G2 Fall 2025レポートにおいて圧倒的な存在感を示し、8つの戦略カテゴリーにわたる24の名誉あるバッジを獲得したことを発表しました。この前例のない受賞は、サイブルの画期的なエージェント型AI（Agentic AI）アーキテクチャの価値を確かなものとし、同社を自律型サイバーセキュリティ・インテリジェンスにおける揺るぎないリーダーとして位置づけるものです。

サイブルは、従来のリアクティブ・セキュリティ・ツールではなく、エージェント型AI（脅威を検知するだけでなく、サイバーリスクが顕在化する前に無力化するために自ら考え、学習し、行動する自律型人工知能）の世界を切り拓いてきました。

「当社は単なるサイバーセキュリティベンダーではありません。私たちはたまたまサイバー防御に特化していますが、AI企業なのです」とサイブルの共同創業者で最高経営責任者（CEO）のビーヌ・アローラは述べています。「当社のエージェント型AIは指示を待ちません。脅威を予測し、調査し、自律的に排除することで、デジタル時代における組織の防御のしかたを根本的に変えていきます」

サイブルの包括的G2認定は、重要なサイバーセキュリティ分野にわたり表彰するもので、アタック・サーフェス・マネジメント（ASM）、スレット・インテリジェンス・プラットフォーム、ブランド・インテリジェンス、ダークウェブ・モニタリング 、システム・セキュリティ、ウェブ・セキュリティの各部門において「Leader（リーダー）」「High Performer（ハイパフォーマー）」「Easiest to Use（最も使いやすい）」のバッジを獲得します。 この複数カテゴリーにおける優位性は、サイバーセキュリティの全領域にわたって人工知能の応用に成功したAI企業としてのサイブルの独自の立場を反映しています。

サイブルの統合AIプラットフォームスイートには、Vision （AI搭載デジタル・リスク・インテリジェンス）、Hawk（連邦機関インテリジェンス）、TIP（スレット・インテリジェント・プラットフォーム）、Strato （AI主導型クラウド・セキュリティ）、Titan（高度持続的脅威検知）、Odin（AI主導型ASM）、Blaze（エージェント型AIセキュリティ・ブレーン）が含まれています。

サイバー脅威が高度化するにつれ、従来のセキュリティに対するアプローチでは不十分になってきています。サイブルのエージェント型AIは、人間レベルの戦略的思考を持ちながら機械のスピードで動作する、知的で自律的な防衛システムの実現に向けた業界の進化を象徴しています。

「未来は、現実の世界にインパクトを与えることができるAI企業の手にかかっています」とアローラは付け加えています。 「当社の24個のG2バッジは単なる表彰ではなく、エージェント型AIによって企業のサイバーセキュリティに対するアプローチに変革が起きていることを証明しています。私たちは未来を予測するだけではありません。未来を構築しているのです」

サイブルについて

AIファースト企業として設立されたサイブルは、エージェント型AIサイバーセキュリティのグローバルリーダーです。独自の人工知能と機械学習イノベーションを通じて、サイブルは組織における自律的なサイバー防御、予測型のスレット・インテリジェンス、ゼロタッチのセキュリティ運用の実現を支援しています。サイブルのAIプラットフォームは、世界中のフォーチュン500企業からの信頼を受け、毎日50テラバイトを超える脅威のデータを処理し、世界のデジタルエコシステムを守っています。

サイブルのエージェント型AIソリューションについて詳しくは、www.cyble.com をご覧ください。

メディア問い合わせ先

電子メール：enquiries@cyble.com

電話：+1 888 673 2067

ロゴhttps://mma.prnasia.com/media2/2470747/4833319/Cyble_Inc_New_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com