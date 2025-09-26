ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」

ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。

本取り組みの第六弾として、中標津空港利用促進期成会（会長：西村 穰）と連携し、なかしべつエリアの観光地をイメージしたカクテルをお楽しみいただける「～ひがし北海道～なかしべつフェア（ FAIR）」を、首都圏エリアの対象5店舗で実施します。

■地域の魅力発信プロジェクト「～ひがし北海道～なかしべつフェア（NAKASIBETSU FAIR）」概要

期間：2025年10月1日(水) ～ 2025年10月31日(金)

実施店舗：HUB 羽田空港第2ターミナル店 HUB 上野店 HUB 日比谷店

HUB 西武新宿駅前店 HUB 渋谷道玄坂店



※画像はイメージです。

実施内容：

①なかしべつエリアの観光地をイメージしたオリジナルカクテルの販売







（～ひがし北海道～なかしべつフェア（NAKASHIBETSU FAIR）提供メニュー一覧）





② ポスター設置とプロモーション動画放映

～ひがし北海道～なかしべつフェア（NAKASHIBETSU FAIR）実施の店舗においては、中標津エリアの

魅力を感じていただけるように、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映をいたします。フェ

アメニューとともに、お楽しみください。

【店内掲示ポスター（一部）】







【プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】





※ 画像はイメージです

ANAあきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。

以上