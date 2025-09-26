こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「マンションレビュー」2025年8月 全国市区町村 中古マンション価格／騰落率ランキングを発表
価格ランキング1位「東京都港区」は2億1千万円を突破。2位「東京都千代田区」は1億7千万円、3位「東京都中央区」は1億5千万円を突破。
「不動産×WEB×ビッグデータ」の領域で、さまざまな不動産テックサービスを展開する株式会社ワンノブアカインド(本社：東京都港区、代表取締役社長：川島 直也、以下当社)は、当社が運営するマンション情報サイト「マンションレビュー」の保有データを元に、2025年8月の全国市区町村における中古マンションの相場を調査。坪単価をベースに70㎡の価格に換算した「中古マンション価格」*1と価格ランキング上位20件について過去10年間の価格推移、および1年前からの価格上昇率を表す「騰落率」のランキングを発表いたします。
【東海】
愛知県名古屋市中村区(50位)：4,178万円
【近畿】
大阪府大阪市北区 (14位)：7,364万円
【中国】
広島県広島市中区(80位)：3,207万円
【九州・沖縄】
沖縄県那覇市(54位)：4,050万円
【甲信越】
新潟県南魚沼郡湯沢町（3位）：+34.54%
【北関東】
茨城県つくば市（33位）：+16.41%
【一都三県】
東京都港区（1位）：+48.28%
【東海】
愛知県名古屋市中村区（7位）：+28.34%
【近畿】
大阪府大阪市中央区（11位）：+26.11%
【中国】
広島県広島市中区（47位）：+12.83%
【九州・沖縄】
福岡県福岡市早良区（20位）：+19.10%
*1 当社が保有する中古マンションの販売履歴データを元に「坪単価」を算出し、70㎡での価格に換算した推定価格。
※2025年9月19日現在の自社データより算出。※価格編・騰落率編ともに一万円未満を四捨五入。単位は万円表記。
※推定価格ランキングは2025年8月の販売件数が30件以上ある296全国市区町村、1年前比較騰落率ランキング（前年(2024年8月)と
比較した騰落率からランキングを作成）は2025年8月と2024年8月の販売件数がそれぞれ30件以上ある269全国市区町村が対象。
※本リリースは調査内容の一部を抜粋したものとなります。ランキングの全データは、以下URLのデータ集に掲載しております。
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=243
※本リリースのデータをご利用いただく際は、引用元として【マンションレビュー 調べ】と明記し、下記のリンクをご挿入ください。
https://www.mansion-review.jp/
本件に関するお問合わせ先
＜本リリースに関する報道関係者さまからのお問い合わせ＞
株式会社ワンノブアカインド
広報担当 石川、野口
E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
TEL: 03-6432-0970／FAX: 03-6432-0499
105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階
※プレスリリース掲載のデータについて、Excelでのご用意がございます。
作図などの加工用にご入用の場合は、お手数ですがご連絡いただければ幸いです。
