「マンションレビュー」2025年8月 全国市区町村 中古マンション価格／騰落率ランキングを発表

















































































「不動産×WEB×ビッグデータ」の領域で、さまざまな不動産テックサービスを展開する株式会社ワンノブアカインド(本社：東京都港区、代表取締役社長：川島 直也、以下当社)は、当社が運営するマンション情報サイト「マンションレビュー」の保有データを元に、2025年8月の全国市区町村における中古マンションの相場を調査。坪単価をベースに70㎡の価格に換算した「中古マンション価格」*1と価格ランキング上位20件について過去10年間の価格推移、および1年前からの価格上昇率を表す「騰落率」のランキングを発表いたします。































価格ランキング1位「東京都港区」は2億1千万円を突破。2位「東京都千代田区」は1億7千万円、3位「東京都中央区」は1億5千万円を突破。





【2025年8月サマリー】



■全国市区町村 中古マンション価格ランキング_トピック

●全国TOP

・1位 東京都港区：2億1,045万円…先月の2億円台から更に上昇し、2億1千万円を突破。

・2位 東京都千代田区：1億7,402万円…先月の1億6千万円突破に続き、今月は1億7千万円を突破。

・3位 東京都中央区：1億5,435万円 …先月1億4千万円台だったが、今月は再び1億5千万円台に。



●東京23区以外でもっとも価格の高かった市区

12位 神奈川県川崎市中原区：7,753万円。



●10年前(2015年8月)、5年前(2020年8月)、3年前(2022年8月)からの価格推移の特記事項(上位10件)

「東京都港区」が先月に引き続きすべての比較単位で1位を獲得。

10年前比較：＋約196%、5年前比較：＋約138%、3年前比較：＋約107%。



●推定価格100位以内、首都圏以外のエリアのトップ

(北海道・東北／北関東／甲信／北陸／四国は100位までにランクインなし)

【東海】愛知県名古屋市中村区(50位)：4,178万円【近畿】大阪府大阪市北区 (14位)：7,364万円【中国】広島県広島市中区(80位)：3,207万円【九州・沖縄】沖縄県那覇市(54位)：4,050万円





■全国市区町村 中古マンション価格騰落率ランキング（前年比較）_トピック

※前年(2024年8月)と比較した騰落率からランキングを作成。

●全国TOP

1位「東京都港区」は騰落率+48.28%。70㎡換算推定価格で前年比＋6,852万円。



●100位以内の市区の割合地域別TOP5

「東京都」34%、「大阪府」17%、「神奈川県」9%、「福岡県」8%、「埼玉県」「千葉県」5%。



●騰落率100位以内、各エリアのトップ

(東北／北陸／四国は100位までにランクインなし)

【北海道】

北海道札幌市東区 （13位）：+24.58%











































































【全国市区町村 中古マンション騰落率ランキング(2025年8月)】



































































































【全国市区町村 中古マンション騰落率ランキング(2025年8月_3・5・10年前比較)】





































【全国市区町村 中古マンション価格ランキング(2025年8月)】

































【マンションレビュー概要】



















当社が2010年より運営のマンション情報を中心とした不動産情報サイト。全国約15万8千棟(2024年)の『物件概要・口コミ・適正相場・資産価値』がわかる情報サイトで、年間の訪問ユーザー数は約1,300万人(2024年)。登録会員数は2025年9月に86万人を突破。

また、一般ユーザーだけではなく、1,700社以上の全国の不動産会社にもさまざまな角度からのデータや物件情報を提供し、その取引をサポートしております。

今後も「消費者が後悔しない不動産取引」の実現を目指し、サービスの開発・提供を進めてまいります。





◆マンション情報サイト「マンションレビュー」

https://www.mansion-review.jp/

◆マンションレビュー公式X(旧 twitter)

https://x.com/mansion_review

◆株式会社ワンノブアカインド プレスリリース一覧

https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/



◆不動産売却サービス「タカウル」

(マンションレビュー事務局監修。業界慣習と不動産市場を徹底調査し、高値売却が実現する仕組みを構築)

https://www.mansion-review.jp/baikyaku/











【会社概要】



社名 ：株式会社ワンノブアカインド

所在地：105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階

代表者：代表取締役社長 川島 直也

設立 ：2009年9月10日

資本金：3,179万9,000円

事業内容：不動産メディアサービス企画・立案・運営、WEB制作、広告代理業務

コーポレートサイト：https://www.one-of-a-kind.co.jp/









◆マンションホームページ(物件特設サイト)制作サービス「マンションPress」

https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/

◆マンションデータ(パンフレット・図面集・価格表)ダウンロードサービス「MDL」

https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/

その他、ホームページ制作・マーケティング支援サービス各種を展開中。





























【甲信越】新潟県南魚沼郡湯沢町（3位）：+34.54%【北関東】茨城県つくば市（33位）：+16.41%【一都三県】東京都港区（1位）：+48.28%【東海】愛知県名古屋市中村区（7位）：+28.34%【近畿】大阪府大阪市中央区（11位）：+26.11%【中国】広島県広島市中区（47位）：+12.83%【九州・沖縄】福岡県福岡市早良区（20位）：+19.10%本件に関するお問合わせ先＜本リリースに関する報道関係者さまからのお問い合わせ＞株式会社ワンノブアカインド広報担当 石川、野口E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jpTEL: 03-6432-0970／FAX: 03-6432-0499105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階※プレスリリース掲載のデータについて、Excelでのご用意がございます。作図などの加工用にご入用の場合は、お手数ですがご連絡いただければ幸いです。関連リンクマンションレビューhttps://www.mansion-review.jp/株式会社ワンノブアカインドhttps://www.one-of-a-kind.co.jp/全国市区町村 中古マンション 価格／騰落率ランキングデータ集https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=243