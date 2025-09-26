「MASMI ESSENTIAL」 ブランドローンチ1周年記念イベント　　　伊勢丹新宿店 メンズ館1階 にて開催

マスミ鞄嚢株式会社



マスミ鞄嚢株式会社（本社：兵庫県豊岡市、代表者：植村 賢仁）が手掛ける次世代ブランド MASMI ESSENTIAL（マスミ エッセンシャル） は、ブランドローンチから1周年を記念し、2025年10月22日（水）から2週間、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 にて記念イベントを開催します。

MASMI ESSENTIALは、2024年10月に伊勢丹新宿店 メンズ館にてローンチした当社の次世代ブランドです。時代に流されることなく“ただひとつの本物”を追求し、日常に寄り添うプロダクトを提案してきた同ブランドは、この一年で確かな歩みを重ね、新たなステージへと進みます。

本イベントでは、ブランドを象徴するトートバッグをはじめ、巾着やサコッシュなど、時代を問わず使えるアイテムを一堂にご紹介します。さらに、ブランドの特徴的なモチーフを取り入れたスモールレザーグッズ「エレメントシリーズ」や、このイベントで初めてお披露目となる新作スエードポーチなど、バリエーション豊かなラインアップをご覧いただけます。

【イベント概要】

イベント名： Saint Crispin’s Week/サンクリスピンウィーク

開催場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション、地下1階 紳士靴、バッグ

※MASMI ESSENTIALは1階 プロモーションにて展開

開催期間：2025年10月22日（水）～ 11月4日（火）

営業時間：午前10時～午後8時

実施内容：新作スエードポーチ初披露、限定アイテム・ブランド定番商品の展示販売

※営業時間や催事詳細は各百貨店の公式情報をご確認ください。

「MASMI ESSENTIAL」ブランド紹介

MASMI ESSENTIAL（マスミ エッセンシャル）は、2024年に誕生したマスミ鞄嚢の次世代ブランドです。創業109年の長い歴史の中で培われた職人技と「本物」を追求する精神を受け継ぎながら、現代のライフスタイルに寄り添うプロダクトを提案しています。

革の縫製と木加工の両方を行える日本で唯一のバッグメーカーとして、長らくアタッシュケースやトランクケースなどの箱型鞄を製作してきました。その中で培われた技術と審美眼がMASMI ESSENTIALのプロダクトに統一された美意識として反映されています。

【ブランドコンセプト】

ただひとつの本物を。

それは、時代に左右されない本質を極めた逸品。

一生ものに出会う悦びを。それは、日々を愛おしくさせる特別な力を宿す。

“ESSENTIAL”あなたの人生の一部になるもの。

いまを生きるすべての主人公たちに贈る。

あなたに本質を届けることがMASMI ESSENTIALの使命です。

展示販売を行う商品のラインナップ（一部）

〔bags〕価格は全て税込

Constructive Tote S \148,500Constructive Tote M \181,500Constructive Tote L \198,000Supple KINCHAKU bag \63,800Round feel suede Tote \39,600Fine line Sacoche \89,100

〔small leather goods〕価格は全て税込

Constructive elements purse \57,200Constructive elements long purse \67,100Constructive elements Tool case \59,400

〔NEW!!〕価格は税込

Round feel suede Pouch \26,400アタッチメントベルト、ポーチ 2サイズの3点セット

ご取材・掲載について

当社では、POPUPイベントや職人の作業風景、フルオーダー体験、新商品の紹介などの取材を随時受け付けております。撮影、代表・職人インタビュー等も柔軟に対応可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

社名：マスミ鞄嚢株式会社

代表者：植村 賢仁

本社所在地：〒668-0046 兵庫県豊岡市立野町 5-1

創業：1916年

資本金：2500万円

事業内容：鞄・革製品の製造・販売

マスミ鞄嚢 オフィシャルサイト：https://masumihono.com/

MASMI ESSENTIAL ブランドサイト：https://masumihono.com/essential/