あの壮大な茶番劇がまさかのゲーム化！？ゲーム『翔んで埼玉～世界埼玉化計画～』「ゲソてん byGMO」で事前登録開始！

株式会社Fuji Culture X（本社：東京都江東区、代表取締役：久恒 賢治）は、GMOメディア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 輝幸）が運営するゲームプラットフォーム「ゲソてんbyGMO」において、2025年10月に配信予定の新作ゲーム『翔んで埼玉～世界埼玉化計画～』の事前登録を開始したことをお知らせいたします。

【映画『翔んで埼玉』とは】

映画『翔んで埼玉』は、魔夜峰央の漫画『翔んで埼玉』を原作とした実写コメディ映画です。

「埼玉県人にはそこらへんの草でも食わせておけ！」「埼玉なんて言ってるだけで口が埼玉になるわ！」といった数々の埼玉ディスリを連発するも埼玉の寛容さに助けられ、まさかの大ヒット！2019年に第1作が公開され、続編として2023年には関西を舞台にした『翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～』も公開されました。

【ゲーム『翔んで埼玉～世界埼玉化計画～』とは】

あの壮大な茶番劇、映画「翔んで埼玉」が、ついにゲームとして登場！埼玉県民も、そこらへんの民も、そして埼玉を知らない人さえも笑って遊べる、前代未聞のご当地エンタメバトルがここに開幕！

■ストーリー：目指せ「世界埼玉化計画」！舞台は、まだまだ全国で肩身の狭い埼玉。しかし、埼玉解放戦線は立ち上がった――「全国の名産をすべて埼玉のものにしてしまおう！」と。北海道の海の幸も、福岡のとんこつラーメンも、沖縄のちんすこうも…気づけばすべてが“埼玉ブランド”に！？その先に待つのは、日本を超えた「世界埼玉化計画」！あなたはこの野望を実現できるのか？

■ゲームの特徴

1. 全国、世界の名産品を埼玉のものにするべくサイタマイズ！ゲットした新たな埼玉名産はコレクションとして眺めるも良し、友達に自慢するも良し、埼玉は埼玉のやり方で新しい埼玉を築き上げましょう！

2. 愛のあるディスリ対決！埼玉VS他県のご当地ディスリバトルが勃発！「大阪の民にはそこらへんの草でも食わせておけ！」「千葉の給食はごはんのおかずに味噌ピーナツが出る確率多すぎだぞ！」そんな愛のあるツッコミと笑える煽り合いが満載。出身地をネタにされても怒らない心が必須です。

3.映画にも登場したおなじみのキャラクターたちも登場！「壇ノ浦百美」や「麻実麗」、そして埼玉解放戦線の仲間たちが、あなたの旅をサポートします。全国各地の“ご当地代表”が個性的すぎるビジュアルで立ちはだかります。

4. イベント盛りだくさん！全国各地で繰り広げられるご当地争奪バトルに挑戦！期間限定イベントでしか手に入らない「ご当地名産」や「デコレーション」をゲットしよう！

笑いあり、ツッコミあり、そしてちょっぴり郷土愛も芽生える！？

さぁ、あなたも埼玉解放戦線の一員として旅立ちましょう。

目指すは、埼玉による埼玉のための――世界埼玉化計画！

■『翔んで埼玉～世界埼玉化計画～』事前登録URL

https://gesoten.com/games/genre/caring-simulation/tonde-saitama

■ゲーム『翔んで埼玉』公式X

https://x.com/g_tondesaitama

【事前登録 詳細】

サービス開始は2025年10月を予定しておりますが、事前登録&ゲームプレイいただいた皆様には、ゲーム開始後に豪華報酬をプレゼントいたします。ぜひこの機会に事前登録してみてください！

■事前登録特典

■事前登録開始日

2025年9月26日（金）

【『翔んで埼玉～世界埼玉化計画～』】

■配信予定プラットフォーム

「ゲソてん byGMO」

https://gesoten.com/

■課金タイプ

基本プレイ無料、アイテム課金

■制作著作

(C)映画「翔んで埼玉」製作委員会

■株式会社Fuji Culture X 会社概要

○会社名： 株式会社Fuji Culture X

○代 表： 代表取締役 久恒 賢治

○所在地： 〒135-0064東京都江東区青海一丁目1-20ダイバーシティ東京オフィスタワー21F

○設 立： 2016年4月1日

○U R L ： https://fcx.inc