¡Ô¥·¥êー¥ºÎß·×250ËüÉôÆÍÇË¡Õ·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡ß»³²¼RIRI¡¡¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À§»ÞÍ³Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹BL¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡×¡ÊÃø¡§¤Ò¤¸¤¡Ë¤Î¥·¥êー¥ºÎß·×250ËüÉôÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»³²¼RIRI¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://www.b-boy.jp/special/kiraide-isasete/
¥·¥êー¥º¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡Ù¡ÊÃø¡§¤Ò¤¸¤¡Ë¤¬¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×250ËüÉôÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óPV¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»³²¼RIRI»á¤¬PVÀ©ºî¤òÃ´Åö¡£¸¶ºî¤Î²¹¤«¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¡¢¿¼¤¯¡¢Èþ¤·¤¯É½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¡¢°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹BL¡Û¤Ò¤¸¤¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡×ÆÃÊÌ¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áPV
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eEC7eauQuYM ]
¢§Story
¡Ö¤·¤º¤¯¤Ï²¶¤¬¼é¤ë¤ó¤À¡¢¦Á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¦¸¤Î¼¶ÅÍ¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤ÈÊë¤é¤¹¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£
Ì¼¤ò°¦¤¹¤ë¼¶ÅÍ¤À¤¬¡¢¦Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ïº¬¿¼¤¯¡¢ÈÖ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¼¶ÅÍ¤ò±¿Ì¿¤ÎÈÖ¤À¤È¸À¤¦¦Á¤¬¸½¤ìーー¡£
¢¡Animation Production¡§»³²¼RIRI¡Êproduction iRi¡Ë
Assistant¡¡Animator¡§tori
BackgroundArt¡§ÍµÁ± / tori
¢¡Title¡§·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ(kiraide isasete)
¢¡Original Work¡§¤Ò¤¸¤
¤Ò¤¸¤
2019Ç¯¤Ë¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡×¤Ç¾¦¶È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ó¥åー¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤äÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÃÈ¤«¤¤¥¹¥Èー¥êー¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö!! ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2020¡×¤Ç¤ÏBLÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡×¥·¥êー¥º¤Ï250ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ ¥Þ¥Í¤È¶Á±©¡×¤¬Ï¢ºÜÃæ¡£
»³²¼RIRI
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤«¤é¥¢¥Ë¥á»£±Æ¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢£³D¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ±ÇÁüÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯£²¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥½¥ó¥°¡ÖJourney¡×MV
¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡Ö¿ÀÍÍ¤Î°äÅÁ»Ò¡×MV
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤ÆÊü±ÇÃæ¡ª
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆÆ±PV¤òÊü±ÇÃæ¡ª
¤´ÍèÅ¹¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ ±Ä¶È»þ´ÖÆâ
¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó
ÅÅ»Ò½ñÀÒ³ä°úÃæ
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～10·î8Æü(¿å)
ÆâÍÆ¡§
¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡ÚÅÅ»Ò¸ÂÄê¤«¤¤ª¤í¤·ÉÕ¡Û¡×1´¬ÌµÎÁ¡õ50%¥ª¥Õ
¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ 2¡ÚÅÅ»Ò¸ÂÄê¤«¤¤ª¤í¤·ÉÕ¡Û¡×30%¥ª¥Õ
¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ 7¡ÚÅÅ»Ò¸ÂÄê¤«¤¤ª¤í¤·ÉÕ¡Û¡×»î¤·ÆÉ¤ßÁýÎÌ
ÁóÂçÃÂÀ¸Æü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È
Âè3»Ò¡¦ÁóÂç¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤Æ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Í¥Ã¥×¥ê´ë²è³«ºÅÃæ¡ª
À®Ä¹¤·¤¿ÁóÂç¤ÎÎø¤ò¤Ò¤¸¤ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ú
¼Â»Ü´ü´Ö¡§9·î25Æü(ÌÚ)～10·î9Æü(ÌÚ)¡Ê23:59¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤È¤Ï
¡ã¥·¥êー¥º´û´©Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ä
¡¦¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡×£±.～£·.
¡¦¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ Ä«±ÊÀèÀ¸¤ÈÌøÌÚÀèÀ¸¡×£±.～£².
¡ã¥·¥êー¥ºÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ä
·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ ¥Þ¥Í¤È¶Á±©¡×
ÅÅ»Ò»¨»ï¡ØÉÃ¤ÇÊ¬¤«¤ëBL ¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸BL¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ªvol.1¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌµÎÁ¡ú
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
¡Ö¤·¤º¤¯¤Ï²¶¤¬¼é¤ë¤ó¤À¡¢¦Á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¦¸¤Î¼¶ÅÍ¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤Î¤·¤º¤¯¤ÈÊë¤é¤¹¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£
Ì¼¤ò°¦¤¹¤ë¼¶ÅÍ¤À¤¬¡¢¦Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ïº¬¿¼¤¯¡¢
ÈÖ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤à¤ê¤ä¤ê»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¼¶ÅÍ¤ò¡Ö±¿Ì¿¤ÎÈÖ¡×¤À¤È¸À¤¦¦Á¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¤ÏÆ¨¤²µ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÆü¿·¤·¤¤¶Ð¤áÀè¤Ç³Ø¹»À©Éþ»Ñ¤Î·ï¤Î¦Á¡¦ÍÕ·î¤È½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ!?
Àä¤¨¤º¿Ê²½¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹¥·¥êー¥º¡ª
¸ø¼°SNS¡õWEB
¢¡¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¡×¥·¥êー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡¡Ö·ù¤¤¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ Ä«±ÊÀèÀ¸¤ÈÌøÌÚÀèÀ¸¡×¥·¥êー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡¤Ò¤¸¤ÀèÀ¸¸ø¼°X(@saitokinako)
¢¡ÉÃ¤ÇÊ¬¤«¤ëBL¸ø¼°X(@bboc_omega)
¢¡¡Ö¥Óー¥Üー¥¤ÊÔ½¸Éô¡×¸ø¼°X¡Ê@bboy_editor¡Ë
¢¡¥Óー¥Üー¥¤WEB¥Úー¥¸
¸¢ÍøÉ½µ
(C)¤Ò¤¸¤¡¿¥ê¥Ö¥ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ì¤È¤Ï
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ª¥È¥á¤ËÌ´¤È´õË¾¤ÈÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ª¥È¥á¤Î¿´¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌ´¤È´õË¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»ö¤ò»ÈÌ¿¤È¹Í¤¨¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
