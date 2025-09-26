こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道を拠点とする高橋正人税理士事務所のfreee会計活用事例を公開 独立2年で顧問先50件超と新事業も展開を可能にしたfreee会計の活用術
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、北海道を拠点とする高橋正人税理士事務所（所在地：北海道札幌市、代表：高橋正人）のfreee会計の活用事例を公開したことをお知らせします。
■開業からわずか2年足らずで顧問先50件超を支えたのはfreee会計の活用
高橋正人税理士は、国税調査官時代に主に法人税、消費税等の大口・悪質・困難な税務調査の実施・運営・企画立案に関する業務に長く従事してきました。その中で、あらゆる業種の税務調査に携わり、そこで培ったさまざまな経験と税理士としての目線を掛け合わせ、企業の経理・記帳の補助のみに留まらず、経営戦略の立案、資金状況の把握および投資戦略等のアプローチで経営支援をしています。
2023年に高橋正人税理士事務所を開業してからは、わずか2年で顧問先50件超と急成長を実現し、税理士業務の傍らAIを活用したホームページ制作事業も展開するなど、開業税理士が直面する集客と業務効率化の課題を克服しています。
このような多くの顧問先との信頼関係を築いていくなかで、サービス品質を維持しつつ工数を削減するためには、freee会計の導入が大きかったと話します。
■freee会計導入により、業務効率は大幅に向上
freee会計導入により、業務効率は体感で1.5～2倍に向上、繁忙期を除いて残業も一切なくなりました。API連携と自動登録ルールにより記帳業務が大幅に削減され、試算表発行までの時間が劇的に短縮し、従来のやり方では考えられないスピードを実現しています。
顧問先にはfreee活用を促しデータ化を促進することで、効率化で生まれた時間で顧問先との対話を深め、信頼関係を強化することができていますが、これも経理処理に要する時間を削ることができているため「対話」の機会をたくさん取れるようになり、好循環を生んでいるためと考えています。
さらに、時間に余裕ができたことで、AIを活用したホームページ制作事業を立ち上げ、新たな挑戦が可能になりました。税理士として多くの顧問先を抱えながらも、自分自身、一人の経営者として新たな挑戦ができることも、freee会計で自らの時間を作り出せたからこそだと思っており、これから独立開業を目指す税理士の方で、自分の時間を作り理想の事務所を実現するためにはfreee会計のようなツールを活用することを推奨します。
活用事例URL：https://adv.freee.co.jp/case/takahashi-2025
■ 高橋正人税理士事務所 概要
事業所名：高橋正人税理士事務所
代表者：代表 高橋正人
設立年：2023年
所在地：北海道札幌市北区北20条西5丁目2-50-604
URL：https://mtax-sapporo.com/
■ フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
