令和７年９月２６日

東日本高速道路株式会社

関東支社

新潟支社





ＮＥＸＣＯ東日本 関東支社（埼玉県さいたま市）および新潟支社（新潟県新潟市）は、令和７年１０月２日（木）をもって全線開通から４０周年を迎える[E17]関越自動車道（以下、「関越道」）の整備効果を取りまとめましたのでお知らせします。

日頃から高速道路をご利用されるお客さまをはじめ、沿線地域の皆さまにも関越道の開通から現在までのあゆみやその効果をお知らせするとともに、感謝の気持ちをお伝えするイベント・キャンペーンをおこないますので、ぜひご参加ください。

１．代表的な整備効果

このほかにも、様々な整備効果が表れています。

詳細は、別添資料をご参照ください。

【別添資料】 関越自動車道 全線開通 ４０周年整備効果

２．関越道全線開通４０周年記念ロゴマーク

関越道沿線の美しい山並みをイメージさせるカラーと、当社のコーポレートカラーを配色し、「４０ｔｈ」をシンボルマーク化することで親しみやすさを表現しています。





３．イベント・キャンペーン

（１） 特設ＷＥＢサイトの開設

関越道全線開通４０周年記念特設ＷＥＢサイトを開設しています。サイト内では、関越道全線開通

４０周年のあゆみや、整備効果に加え、関越道沿線の観光地やグルメ情報も紹介していますので是非ご覧ください！

○ＵＲＬ：https://www.e-nexco.co.jp/kanetsu-40th





（２） プレゼントキャンペーン（思い出エピソード募集）

上記の特設ＷＥＢサイト内で、関越道やその沿線地域にまつわる思い出エピソードを募集します。

エピソードを寄せていただいた方の中から抽選で４０名さまに沿線の特産品をプレゼントいたしますので、奮ってご応募ください。

○開催期間

令和７年１０月１日（水）１２時～１１月２６日（水）

○賞品内容

関越道沿線の特産品（５,０００円相当）

○当選発表

当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。あらかじめご了承ください。

※プレゼントキャンペーン応募フォームでご入力いただいた個人情報は当選者への賞品発送にのみ使用します。





（３）ＳＡ・ＰＡでのキャンペーン

①関越道沿線のお土産品を集めた関越道物産展を開催します。普段は買うことのできないようなお土産品を特別にお買い求めいただける貴重な機会ですので、お出かけの際には是非お立ち寄りください。





②関越道の以下のＳＡ・ＰＡ（計１８か所）では、４０周年にちなんで、おすすめソフトクリームを４０円引きで提供します。









（４） 全線開通４０周年記念イベント

関越道の整備効果に対する理解を深めていただくことや、沿線地域の皆様への感謝をお伝えするため、全線開通４０周年記念イベントを開催します。

整備効果のパネル展示や、沿線自治体のＰＲブース、ご当地キャラクターとのグリーティング、地域の団体によるステージパフォーマンスなど、楽しい企画が盛りだくさんです。ぜひお越しください。



