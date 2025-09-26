高尾の楽しみ もっと広がるマーケット「高尾山の市 “野市”」を開催します！







≪ＫＯ５２ ＴＡＫＡＯ≫







≪バードコール≫

【本件のポイント】①１０月２５日（土）・２６日（日）に高尾山口駅前広場と同駅前ホテル「タカオネ」にて、「高尾の楽しみが もっと広がる」をテーマにしたマーケットイベント「高尾山の市“野市”」を開催。②駅前広場では、「高尾の森わくわくビレッジ」によるバードコール作りワークショップや、「ＫＯ５２ ＴＡＫＡＯ」入居テナントによるグッズ販売、山と溪谷社とのコラボ企画などを実施。③タカオネ会場では、アウトドアギアリユース品の販売や、多摩エリアを中心に活動するブランドが出店し、ワークショップも実施。「高尾山の市“野市”」開催概要１．開催日時１０月２５日（土）・１０月２６日（日）各日９：００～１６：００２．開催場所・京王高尾線 高尾山口駅前広場・高尾山口駅前ホテル「タカオネ」３．開催概要「高尾の楽しみが もっと広がる」をテーマにしたマーケットイベントです。高尾山口駅前広場では“山の編集長”萩原浩司氏によるミニイベントのほか、マーケットでのお買い物をお楽しみいただけます。また、「タカオネ」では多摩エリアを中心に活動するブランドのマーケットやワークショップを開催します。※詳細については、「高尾山口駅前広場Instagram」（@sanguchi_hiroba）で情報発信予定です。４．開催内容【高尾山口駅前広場】（１）「ＫＯ５２ ＴＡＫＡＯ」ブース２０２４年４月に開業した、株式会社京王ＳＣクリエイションが運営する施設「ＫＯ５２ ＴＡＫＡＯ」に入居するテナントのポップアップと施設の紹介ブースを出店。施設のコンセプト「個商いが地域と出会うビル」の個性豊かな「個商い」をご紹介します。（２）「高尾の森わくわくビレッジ」ブース京王ユース・プラザ株式会社が運営する社会教育施設「高尾の森わくわくビレッジ」の体験プログラムを出張出店します。今回は、木の枝と鉄のねじを使用して鳥の鳴き声のような音を出すことができるバードコールを作るワークショップを実施します。開催日：１０月２５日（土）１０：００～ 各回約１０分申込方法：当日ブースにて受付金額：６６０円/１人（税込み）（３）京王電鉄と山と溪谷社のコラボ企画「京王電鉄 with 山と溪谷社」➀「けい太くん」「ヤーマン」グリーティング京王電鉄キャラクター「けい太くん」と国民の祝日となった「山の日」を応援するキャラクター「ヤーマン」の写真撮影会を実施します。実施時間：各日１０：３０～１０：４５、１１：３０～１１：４５、１３：３０～１３：４５