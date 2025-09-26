BS10の人気トークドキュメンタリー番組「ゴルフ18H物語（ゴルフイチハチストーリー）」ゲストに宮里藍プロを迎えて、いよいよ9月30日（火）2時間スペシャルでファイナル！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局「BS10（読み：ビーエステン）」で2023年7月から放送してきました、人気プロゴルファーのゴルフ人生を紐解き、人間性に迫るトークドキュメンタリー番組「ゴルフ18H物語（ゴルフイチハチストーリー）」が、いよいよ9月30日（火）の放送回でファイナル（最終回）を迎えます。

最終回のゲストには宮里藍プロを招き、これまで知られてこなかったエピソードや、実践で役に立つレッスンなどを交えて2時間スペシャルでお送りします。この放送に先立ち、収録後のQ&Aを公開します。

もちろん最終回でも、俳優としてドラマ出演やバラエティ番組などでも活躍している生瀬勝久さんと、元バドミントン日本代表の潮田玲子さんの最強タッグによるMCを楽しんで頂きつつ、ゴルフ、そしてプロゴルファーの魅力や凄さを18のテーマを通じて深堀りしていきますので、ご期待ください！

■宮里藍プロQ&A

Q.収録を終えられての感想を聞かせてください。

あっという間でしたけど、すごく楽しかったです！

Q.何か印象に残ったことや言葉など、ありましたか？

そうですね。（MCの）生瀬さんと潮田さんもおっしゃってましたが、やっぱりゴルフとイップスの付き合い方ですかね。私だけじゃなくて、いろんな選手がいろんな乗り越え方でやってきたんだなというのは、お二人のコメントを聞いてちょっと実感しました。

Q.宮里プロにとってゴルフの魅力とか面白さというのは何になりますか？

いろんなステージの人、アマチュア、プロ、そして私みたいに（ツアーを）引退した身でも、様々な楽しみ方ができるのがゴルフだと思います。プロの世界はちょっと厳しいですけど 笑

人に合わせていろんな楽しみ方ができるのがゴルフの最大の魅力だと思います。

Q.（ゴルフの魅力を）一言で言うならなんでしょうか？

一言…。そうですね何だろう？上達にキリがないところ、ですかね。

Q.今回、番組が最終回を迎えますが、ゴルフファンの皆さん、宮里プロのファン、そして視聴者の皆さんに対してメッセージをお願いします。

皆さんが好きな選手の応援と皆さんの人生の中にあるゴルフを楽しんで頂きたいという気持ちと、この番組をこれまで見てくださった方やいろんな方にとってプロゴルファーの人生が少しでも励みになって、頑張れる何かになってくれればすごくありがたいです！

■番組概要

「ゴルフ18H物語（ゴルフイチハチストーリー）」

プロゴルファーたちの熾烈な競争を勝ち抜き、頂点を極めた‟人間性”を深く知りたい。挑戦し、挫折し、立ち上がった‟人間性“を知りたい。自身の言葉で紡ぐから、そこに感情が見える。そこに多くの生きるヒントがある。男女トッププロゴルファーを迎えてその人生を語りつつ、記憶の一打を再現。ゴルフを通して人間性を伝えるトークドキュメンタリー番組です。

＜最終回2時間スペシャル 放送概要＞

放送時間：9月30日（火）よる８時～全国無料放送！

放送局：「BS10（ビーエステン）」（BS200ch・無料）

公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

＜出演者＞

番組MC：生瀬勝久、潮田玲子

ゲスト：宮里藍プロ

https://www.bs10.jp/program/golf/golf18story/ (https://www.bs10.jp/program/golf/golf18story/)