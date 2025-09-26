株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）は、このたび、株価指数「JPX日経インデックス400（以下、JPX日経400）」の2025年度（2025年8月29日～2026年8月28日）構成銘柄に選定されましたので、お知らせいたします。

JPX日経400は、資本の効率的活用や投資者目線の経営姿勢など、国際的な投資基準で求められる要件を満たす「投資魅力の高い企業」で構成される株価指数です。算出は、株式会社JPX総研と株式会社日本経済新聞社が共同で行っています。

当社は、今後も持続的な成長と企業価値の向上に努め、株主や投資者の皆さまにとって魅力ある企業を目指してまいります。

※JPX日経400の詳細は、日本取引所グループのWebサイトをご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/index.html

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他