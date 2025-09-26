XGが『ヌメロ・トウキョウ』11月号特別版表紙に登場！　個性が光るファッションストーリーからインタビューまで大特集

株式会社扶桑社

9月27日発売の『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年11月号 特別版カバーと本誌中面に、グローバルに活躍する7人組HIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが登場！ 多様性、個性、そして革新。互いに共鳴する世界観を撮り下ろしビジュアルと7人それぞれのインタビュー、全10ページで紐解いていく。

ファッションストーリーでは、グッチの2025年秋冬コレクションを纏い、7人それぞれの個性が新たな“モードの可能性”を表現。インタビューでは、メンバー一人ひとりの心の内に迫った。

【インタビュー抜粋】

「未来の『絶対的な幸せ』のために、今を全力で生きる」(JURIN)

「将来に迷っていたときに出合った「XG」は運命だった」（HINATA）

「変化を恐れず最高値を更新し続ける」（CHISA）

圧倒的な存在感としなやかな感性が交差するスペシャルムービーも公開予定！ XGの魅力が詰まった『ヌメロ・トウキョウ』11月号特別版をお見逃しなく。

Photos：Yeong Jun Kim Fashion Director：Yoshiko Kishimoto Hair：Soojung Park

Makeup：Suyeon Jung, Sinyeong Kim

Managing Director：Michie Mito Fashion Associate：Shomi Abe, Makoto Matsuoka

Special Thanks to：Nozomi Urushibara, Naomi Sakai

【書誌情報】

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年11月号特別版

・発売日：2025年9月27日（土）

※地域によって発売日が異なります

・定価：890円（税込）

※内容は通常版と同じです

・判型：A4変型判・並製無線

・発売元：株式会社 扶桑社

【購入サイト】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNMBWRZ2

・HMVオンライン

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16224846

◆記事化など本誌に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp