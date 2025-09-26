熊本市の高校生開発のブランド豚「くまもとの赤ぶた」がさとふる限定でふるさと納税に初登場！

熊本市

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」（https://www.satofull.jp/）を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）と熊本県熊本市（市長：大西 一史）は、2025年10月上旬より「さとふる」限定で、熊本県立熊本農業高等学校（以下、熊本農業高校）の生徒が開発した地域ブランド豚「くまもとの赤ぶた」の寄付受け付けを開始することをお知らせします。なお、「くまもとの赤ぶた」がふるさと納税のお礼品になるのは今回が初めてです。

■「くまもとの赤ぶた」について

「くまもとの赤ぶた」は、熊本県熊本市にある熊本農業高校の生徒が熊本の“赤”を象徴するデュロック純粋種に着目し、球磨郡の淋種豚場と連携して繁殖・飼養方法を学びながら開発した地域ブランド豚です。市販飼料とエコフィードを組み合わせ、発育・コストの検証をはじめ、うま味成分・脂肪交雑などの肉質調査を重ね、商品化に至りました。さらに、量販店での販売会などを通じて販路を切り開き、認知拡大と定期販売につなげています。

本プロジェクトは、株式会社さとふるが昨年度協賛した「地方創生☆政策アイデアコンテスト2024」で地方創生担当大臣賞を受賞しました。この受賞を機に、初めてふるさと納税のお礼品として掲載されることになり、「さとふる」限定で10月上旬から寄付受け付けを開始します。

加えて、熊本農業高校は9月27日開催の「第30回くまもと物産フェア」に出店し、高校生による活動紹介や「くまもとの赤ぶた」の販売を通じて、地域の新しいチャレンジを来場者に直接発信します。

■お礼品情報

くまもとの赤ぶた 豚肉切り落とし

・1.5kg（500g×3）寄付金額 11,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1672924

・2.5kg（500g×5）寄付金額 19,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1672934

※お礼品ページは10月上旬に公開されます

■熊本農業高校からのメッセージ

「くまもとを盛り上げる！」を目標に「赤ぶた」を開発しました。このブランドを広めるため、ふるさと納税への参画を決めました。ふるさと納税の活用で熊本の魅力をさらに知っていただき、生産者と消費者の互恵となるよう推進してまいります。

【株式会社さとふるについて】

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」（https://www.satofull.jp/koduchi/）を運営しています。

【熊本県熊本市について】

熊本県熊本市（https://www.city.kumamoto.jp/）は、九州の中央に位置し、人口約74万人の政令指定都市です。中心部には、日本三名城の一つである熊本城があり、その誇り高い姿は訪れる人の心を魅了します。また、清らかな地下水が自慢の「水の都」で、水道水は100％地下水を使用しており、“蛇口をひねればミネラルウォーター”と言われています。市内は緑豊かな公園や川沿いの遊歩道がある等、自然に囲まれた暮らしも楽しめる一方、教育環境や医療環境も充実しており、都市の利便性と地方暮らしの良さの両方を感じることができる都市です。本市では、馬刺しや熊本ラーメン、みかん・スイカなどのフルーツなど熊本ならではのお礼品を多数揃えています。ふるさと納税を通じて、ぜひ熊本市の魅力をご体感ください！

以上

【本件に関する問い合わせ先】

＜報道機関から＞

・株式会社さとふる 経営戦略室

広報担当 坂上・井田・坂平・谷口

Tel：03-6262-6148 FAX：03-6262-6146

E-mail：pr@satofull.co.jp

・熊本市役所 政策局 秘書部 広報課

梶原・恒成

Tel：096-328-2043

＜お客さまから＞

・さとふるサポートセンター

E-mail：ask@satofull.co.jp Tel：0570-048-325

受付時間：午前10時～午後5時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）