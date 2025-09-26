【バービーさん推薦！】中学入試で話題の小説『透明なルール』の作者が、「ルッキズム」からの解放を描く。最新作『わたしのbe 書くたび、生まれる』2025年9月26日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、小説『わたしのbe 書くたび、生まれる』（著：佐藤いつ子）を2025年9月26日（金）に発売いたします。

佐藤いつ子氏の前作『透明なルール』は、社会を取り巻く「同調圧力」に疑問を投げかけ、2025年中学入試問題で20校以上に出題されました。同作は10代へ贈る新たな文学賞「第1回未来屋アオハル文学賞」にも入賞。

そんな、10代から今最も共感を集める書き手の一人・佐藤いつ子氏が次なるテーマとして選んだのは「ルッキズム」。

中高生の過度なダイエットや整形手術が社会問題化する時代に、多感な思春期の心に寄り添う、瑞々しい物語が生まれました。

朝日中高生新聞で2025年4月から連載開始後、「見た目に対する考え方が変わった」「もっと早くに、この本を読みたかった」「もやもやした気持ちが浄化された」と大きな話題を呼んだ物語に、ぜひご注目ください。

●推薦コメント

●中学受験のプロも推薦！

「夢中で無心な姿は、とびきり美しかった」

気になる人の一言で新しい世界に出会ったり、見た目を気にして自己嫌悪したり……。

書道部を舞台に、言葉ひとつで一喜一憂する多感な時期の「気持ち」を詰め込んだ青春の物語。

（齊藤美琴／中学受験コーチ）

●モニターの感想

●あらすじ

容姿に自信がない文香は、高校デビューを夢見つつも、自分を変えるきっかけがつかめず、消去法で書道部に所属している。そこで出会ったのは、ひときわ端整な顔立ちをした佑京だった。心惹かれる文香だが、「自分なんて」と恋心を封印してしまう。

書と真剣に向き合う佑京の姿に心を打たれた文香は、やがて書道そのものに魅せられ、「美しい字を書く」楽しさにのめり込んでいく。文化祭での書道パフォーマンスの大役を担うことになり、仲間とともに練習を重ねていたある日、佑京の秘密が明かされ、書道部は空中分解の危機に。はたして、佑京が隠していた秘密とは？

ルッキズムに悩む人、夢中になれることを探しているすべての人に贈る、熱くまばゆい物語！

●KADOKAWA文芸WEBマガジン「カドブン」で本書の“大ボリューム試し読み”公開中！

本編の一部を公開中。作品の雰囲気をぜひご覧ください。

https://kadobun.jp/trial/watashinobe/

●書評

「ダ・ヴィンチWEB」にて書評を掲載しています。

https://ddnavi.com/article/1292401/a/

●購入者限定特典（紙書籍は一部店舗限定で実施）

電子書籍を購入すると、本編をさらに楽しめるショートストーリー「墨のなかの宇宙」が読めます。

紙書籍を購入された方には、一部店舗限定で特典しおりをプレゼント。

しおりに印刷されたQRコードを読み込むと、WEB上でショートストーリーが読めます。



※WEBページ公開期限：2026年9月26日（土）まで

※特典しおりはなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

●著者略歴

佐藤いつ子（さとう いつこ）

青山学院大学文学部卒業。IT企業勤務後、創作活動開始。

『フリマでゲット！』で第30回日産童話と絵本のグランプリで優秀賞受賞。

既刊に『駅伝ランナー』全三巻（角川文庫）、『キャプテンマークと銭湯と』『ソノリティ はじまりのうた』『透明なルール』（KADOKAWA）、『変身ー消えた少女と昆虫標本ー』（文研出版）など。横浜市在住。

●書誌情報

『わたしのbe 書くたび、生まれる』

著者：佐藤いつ子

表紙イラスト：加藤宗一郎

発売日：2025年9月26日（金）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：四六判上製／224P

ISBN：978-4-04-116533-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/child/322504000795.html)

●関連書籍

『透明なルール』

著者：佐藤いつ子

表紙イラスト：赤

発売日：2024年4月24日

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

仕様：四六変形判／224P

ISBN：978-4-04-114541-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/child/322309000749.html)

『ソノリティ はじまりのうた』

著者：佐藤いつ子

カバーイラスト：丹地陽子

発売日：2022年4月20日

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

仕様：四六判／256P

ISBN：978-4-04-112410-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/child/322111001151.html)

『キャプテンマークと銭湯と』

著者：佐藤いつ子

絵：佐藤真紀子

発売日：2019年3月14日

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

仕様：四六判／248P

ISBN：978-4-04-107705-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/child/321808000474.html)