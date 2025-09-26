»ñ¶â°ÜÆ°¶ÈÂÐ±þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ç½é¤Î¡Ö°õÀÇ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ§¤¤¡×³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3691¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ç½é¤á¤ÆÃø¼Ô¤Ø¤Î°õÀÇ»ÙÊ§¤¤¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆ³Æþ¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÄã¥³¥¹¥È¤Ç½ÀÆð¤Ê¾®¸ýÁ÷¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë½ÐÈÇ·ÁÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÃø¼Ô¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤¢¤±¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡ÂåÉ½ ¿ÜÆ£ °Ô¡Ë
¡Ö¶áÇ¯¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ¤ÎÂæÆ¬¤ä¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤È»æÇÞÂÎ¤ÎÌò³ä¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°õÀÇ»ÙÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÃø¼Ô¤¬Ë¾¤à·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÀÆð¤Ç°ÂÄê¤·¤¿»ÙÊ§¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¯³Û¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄê´üÅª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç°õÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÁÏºî¤ÎÀ®²Ì¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿°õÀÇ¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È
Åö¼Ò¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ë¡Îá¤Ë½àµò¤·¤¿Ê¬ÊÌ´ÉÍýÂÎÀ©¤òÈ÷¤¨¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¾®¸ýÁ÷¶â¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢eKYC¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óËÜ¿Í³ÎÇ§¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤ÎËÉ»ß¤ä¥Þ¥Íー¡¦¥íー¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÂÐºö¤Ê¤É¤ÎË¡Îá½å¼é¤òÅ°Äì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ï½¾Íè¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò²þÁ±¤·¡¢¾¯³Û¤Î°õÀÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃø¼Ô¤ËËè·îÁ÷¶â¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PAY¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂ¨»þÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°õÀÇ¤òÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÉû¶È¤ä¥®¥°¥ïー¥«ー¤Ø¤ÎÊó½·»ÙÊ§¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤ÎÇã¼è¶â»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢¾¯³ÛÁ÷¶â¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤ÎÎ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·î´ÖÎ®ÄÌÁí³Û35²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òºÇÍ¥Àè¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÁ÷¶â¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼èÆÀ¤ËÈ¼¤¦º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Êó½·¤Ê¤É¤ÎÌòÌ³Äó¶¡¤äÃæ¸ÅÉÊÇã¼è¶â¤Ê¤ÉÂÐ²ÁÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ò´Þ¤àÁ´¶ä¹Ô¤äPayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤«¤éÁª¤ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼õ¼è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶Åª¤ËÁ÷¶â¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI(¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹)¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÖÁ÷¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¡¢Á÷¤ê¤¿¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁ÷¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÁ÷¶â¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤äPAY¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯Â¨Á÷¶â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÁ÷¶âÀè³È½¼
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹ñÆâ¼çÍ×PAY¤ä³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤éÃå¼ê¤·¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Á÷¶âÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÄÌ²ß¡¦°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¡¦¾Ú·ô¸ýºÂ¡¦³¤³°¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þÈÏ°Ï¤òÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¹ñ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Á÷¶âÀè¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ØÅý¹ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://digital-wallet.jp/plus/business-payout/lp01
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
£±.ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ä¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼õ¼èÀè¤«¤é¤âÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¡¡¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢PayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Íー¡¢¤ª¤è¤ÓÁ´¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸½¶â¼õ¼è¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢AML/CFTÂÐºö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Åö¶ÉµÚ¤Ó´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤È¤ÎÀÜÂ³¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼õ¼è¼êÃÊ¤òÂ«¤Í¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Íー¤Î¸ò´¹¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£².Á÷¶â¡¦¿¶¹þ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¿ô¤ä¥³¥¹¥È¤Îºï¸º
£³.eKYC¤òÍÑ¤¤¤¿È¿¼Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤´Äó¶¡
¢£Î®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢2027Ç¯9·î´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÃæ´üÌÜÉ¸(¢¨)¤Ë·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤Î»Üºö¤òÃæ¿´¤ËÎ®ÄÌÁí³Û¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔÎÎ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤ÎÄó¶¡ÈÏ°Ï³ÈÂç
¡¦Êä½õ¶â¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎºÆ³«
¡¦»ñ¶â°ÜÆ°¶È¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶ÈÅ¸³«
¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÌó3.5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö·î´Ö¡×Î®ÄÌÁí³Û35²¯±ß¡ÊÇ¯´Ö420²¯±ß¥Ùー¥¹¡Ë¤òÀßÄê¤·¡¢³Æ»Üºö¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯£¹·î´üÂè£³»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ°»ÍÈ¾´üÂÐÈæ112%¡¢Î®ÄÌÁí³ÛÌó34²¯±ß¤ØÅþÃ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÄÌÁí³Û1,000²¯Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö3Ëü±ß°Ê²¼¤Îto C¸½¶â»ÙÊ§¤¤¡×¤ò¡¢£±.¹¹ðÎÎ°è £².¿ÍºàÎÎ°è £³.¶âÍ»ÎÎ°è¤Î3¼´¤Ë¤ÆÌÖÍå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢2027Ç¯9·î´ü¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅªÄã¼ê¿ôÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹¹¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼èÆÀ¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤êÃæ´üÌÜÉ¸¤Î»þ´ü¤ò¸«Ä¾¤·Ãæ
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§https://digital-wallet.jp/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡§https://digital-gift.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/244_1_fe7be5d6fcc5a48e382b7b2282b1719a.jpg?v=202509260157 ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/244_2_ba2ec62e9c8b3b4a6a542a28f76c1eb5.jpg?v=202509260157 ]
