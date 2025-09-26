イオンモール福岡「まちのおしごと体験」に同窓会卒業生と在校生が参加 【同窓会LINK・福岡地区専門学校5校】
三幸学園が福岡地区に展開する5つの専門学校（福岡医療秘書福祉専門学校、福岡リゾート＆スポーツ専門学校、福岡ビューティーアート専門学校、福岡こども専門学校、福岡ウェディング＆ブライダル専門学校）は、2025年9月21日（日）にイオンモール福岡にて開催されたイベント「まちのおしごと体験」に参加し、地域の子どもたちに向けて職業体験会を実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage1】
イベント内容
今回のイベントでは、監事を務める卒業生を中心に企画・運営を行い、同窓会活動の一環として地域の子どもたちへ「夢を与える職業体験」を提供しました。また、在校生もアシスタントとして参加し、卒業生と在校生の交流の場ともなりました。
体験プログラムでは、「介護福祉士」「保育士」「美容師」「スポーツインストラクター」「ウエディングプランナー」「ドレスコーディネーター」といった多彩な職業を紹介。参加した子どもたち（4歳～小学6年生）は、実際の現場をイメージできるような活動を通して、未来の夢に触れることができました。
子どもたちからは「ありがとう」の言葉や笑顔が溢れ、1日を通して参加者全員が地域社会とのつながりを実感する貴重な機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage4】
【参加校】
福岡医療秘書福祉専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-med/
福岡リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-sports/
福岡ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-beauty/
福岡こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-child/
福岡ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-bridal/
本件に関する問い合わせ先
同窓会LINK福岡支部
支部長/本多未佐
honda-misa@sanko.ac.jp
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage5】
配信元企業：学校法人三幸学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage1】
イベント内容
今回のイベントでは、監事を務める卒業生を中心に企画・運営を行い、同窓会活動の一環として地域の子どもたちへ「夢を与える職業体験」を提供しました。また、在校生もアシスタントとして参加し、卒業生と在校生の交流の場ともなりました。
体験プログラムでは、「介護福祉士」「保育士」「美容師」「スポーツインストラクター」「ウエディングプランナー」「ドレスコーディネーター」といった多彩な職業を紹介。参加した子どもたち（4歳～小学6年生）は、実際の現場をイメージできるような活動を通して、未来の夢に触れることができました。
子どもたちからは「ありがとう」の言葉や笑顔が溢れ、1日を通して参加者全員が地域社会とのつながりを実感する貴重な機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage4】
【参加校】
福岡医療秘書福祉専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-med/
福岡リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-sports/
福岡ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-beauty/
福岡こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-child/
福岡ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-bridal/
本件に関する問い合わせ先
同窓会LINK福岡支部
支部長/本多未佐
honda-misa@sanko.ac.jp
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330552&id=bodyimage5】
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ