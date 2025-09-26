グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の世界市場2025年、グローバル市場規模（系統連系型、独立型）・分析レポートを発表
2025年9月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池市場は2023年にXXX百万米ドルの規模に達し、2030年にはXXX百万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。特に中国ではリチウムイオン電池産業の発展を目的として、2015年に産業規格を制定しました。2022年には世界の新エネルギー車販売台数が1080万台に達し、前年比61.6％増加しました。
そのうち中国は680万台を販売し、世界シェアは63.6％に拡大しました。同年第4四半期には中国における新エネルギー車の普及率が27％となり、世界平均の15％を大きく上回りました。欧州は19％、北米は6％に留まっています。こうした需要の拡大により、リチウム電池は急速に恩恵を受けています。中国のリチウムイオン電池生産量は2022年に750GWhに達し、前年比130％以上の増加を示しました。そのうちエネルギー貯蔵用電池は100GWhを超え、産業全体の総生産額は1.2兆人民元を突破しました。さらに同年、車載用電池の搭載量は約295GWhとなりました。全世界ではリチウムイオン電池の総出荷量が957GWhに達し、前年比70％増加しました。その内訳は車載用電池が684GWhで前年比84％増、エネルギー貯蔵用電池が159.3GWhで前年比140％増と大幅な成長を示しました。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートは、グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池産業の発展状況を整理し、大規模グリッド（系統連系型・独立型）、マイクログリッド（系統連系型・独立型）における市場の現状を分析しています。また、先端技術や特許、応用分野の動向を調査し、市場のトレンドを明らかにしています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府の施策や消費者意識の向上を背景に安定成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域は特に中国が旺盛な需要、政策的支援、強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。日本、韓国、インド、東南アジアも将来的な市場成長が期待される地域です。南米や中東・アフリカでも、再生可能エネルギーの普及とともにリチウムイオン電池の需要拡大が見込まれます。
________________________________________
市場分析の枠組み
市場規模とセグメンテーション
本レポートは市場全体を発電容量（MW）、収益、タイプ別市場シェアの観点で評価しています。タイプは系統連系型と独立型に分かれ、それぞれの需要を2019年から2030年まで予測しています。
産業分析
政府政策、技術革新、消費者動向を考慮し、市場の推進要因と課題を整理しています。電池性能向上やコスト低下が成長を促す一方、原材料価格や供給リスクが課題となっています。
地域分析
各地域のインフラ整備、経済環境、政策支援を踏まえ、市場機会と課題を地域別に特定しています。
市場予測
収集データに基づき、今後の需要動向や新規トレンドを予測し、投資判断に役立つ情報を提示しています。
