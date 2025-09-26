「うんこミュージアム」のハロウィーンイベント「MAXうんこハロウィーン2025」10月1日(水)より開催決定！

株式会社たのしいミュージアム

“みんなたのしい、みんなあつまる”をステートメントに、様々なリアルエンタメの企画・プロデュースを行う株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）は、「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」にて秋季限定イベント「MAXうんこハロウィーン2025」を10月1日(水)から開催します。

「MAXうんこハロウィーン2025」では、うんこミュージアムのシンボル「ウンコ・ボルケーノ」がハロウィーン限定バージョンに変身します。パンプキンとキャンディー、そしてうんこが彩る「ウンコ・ボルケーノ」で、うんこカワイイハロウィーンをお楽しみください。

■開催期間：2025年10月1日(水)～11月3日(月・祝)

■開催店舗：うんこミュージアム TOKYO・うんこミュージアム NAGOYA

■「うんこミュージアム」公式HP URL：https://unkomuseum.com/

※『MAXうんこハロウィーン2025』は、うんこミュージアム FUKUOKA・うんこミュージアム OKINAWAでは開催いたしません。

ハロウィーン限定「うんこモンスターズ」グッズ

うんこステッカーキーホルダーガチャ（ハロウィーン限定デザイン）

2025年9月19日(金)から11月3日(月・祝)の期間、ショップではハロウィーン限定でうんこモンスターズのグッズを発売中です。

・うんこステッカー 各350円（税込）

・キーホルダーガチャ（ハロウィーン限定デザイン） 1回500円

※なくなり次第終了

※うんこミュージアム OKINAWAではステッカーのみ

「うんこミュージアム」について

うんこというテーマを通じて、お客様の固定観念を覆す今までにはない体験を提供しているウンターテインメント施設です。2019年にかつてないエンタメとして生まれ、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」は、常設店である東京の「うんこミュージアム TOKYO」、名古屋の「うんこミュージアム NAGOYA」をはじめ全国各地で開催。現在までに、累計200万人以上の世界各国のウンカーの皆様にお楽しみいただいています。

■うんこミュージアム TOKYO：

住所：ダイバーシティ東京プラザ 2F（東京都江東区青海1-1-10）

公式サイト：https://unkomuseum.com/tokyo/(https://unkomuseum.com/tokyo/)

■うんこミュージアム NAGOYA：

住所：ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F（愛知県名古屋市港区港明2-3-2）

公式サイト：https://unkomuseum.com/nagoya/(https://unkomuseum.com/nagoya/)

■うんこミュージアム OKINAWA 2025年9月19日(金)オープン：

住所：イオンモール沖縄ライカム（沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地）

公式サイト：https://unkomuseum.com/okinawa/(https://unkomuseum.com/okinawa/)

■＼パワーアップ!!／うんこミュージアム FUKUOKA Supported by地球人．ｊｐ：

開催期間：2025年4月18日(金)～2025年11月30日(日)

住所：BOSS E・ZO FUKUOKA 6F イベントホール（福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6）

公式サイト：https://e-zofukuoka.com/unkomuseum/(https://e-zofukuoka.com/unkomuseum/)



※オープン時間やチケット情報は公式サイトからご確認ください。

株式会社たのしいミュージアムについて

株式会社たのしいミュージアムは、“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。