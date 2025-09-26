¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥ÈLB81¡¡¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡×9·î30Æü¡¡¿·È¯Çä¡¿Á´¹ñ
¥èー¥°¥ë¥È»Ô¾ìNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥èー¥°¥ë¥È¡×¤è¤ê ¥È¥¯¥Û¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¾¦ÉÊÅÐ¾ì ¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥ÈLB81¡¡¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡× ¡È¤ª¤Ê¤«¤ÎÄ´»Ò¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¡É¥È¥¯¥Û¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯·ò¹¯¤ÊËèÆü¤Ë¹×¸¥ 9·î30Æü¡¡¿·È¯Çä¡¿Á´¹ñ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø¡¡Ê¸ÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢¡È¥èー¥°¥ë¥È¤ÎÀµÅý¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥èー¥°¥ë¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥ÈLB81¡¡¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡×¤ò2025Ç¯9·î30Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹①
ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¢¨1¤È¤·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤¿
Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¡¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥È
ÆÃÄ¹②¡¡
¥èー¥°¥ë¥È¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£
¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥ÈLB81¡¡¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡×¡Ê400g¡Ë ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§246±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥èー¥°¥ë¥È»Ô¾ìÇä¤ê¾å¤²No.1¢¨2¤Î¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥èー¥°¥ë¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¥èー¥°¥ë¥È¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥ÈLB81¡¡¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÄ´»Ò¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¡×¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ÊËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÌµ²Ì½Á¤Ç¤¹¡Ë¡£»éËÃÊ¬¤òµ¤¤Ë¤»¤ºËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡¢»éËÃ£°¥¿¥¤¥×¢¨3¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ª¤¤¤·¤¯·ò¹¯¤Ê¿©À¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥ÈLB81¡¡¥Ö¥ëー¥Ù¥êーÉ÷Ì£¡×¤ÏÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡üµö²ÄÈÖ¹æ¡§1870
¡¡¡üµö²ÄÉ½¼¨¡§LB81Æý»À¶Ý¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÄ´»Ò¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ü1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¡§1Æü100ml¤òÌÜ°Â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¤è¤ê
¡¡¡¡ÌÜ°ÂÎÌ°Ê¾å¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡üÀÝ¼è¾å¤ÎÃí°Õ¡§À¸¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³«Éõ¸å¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ü¿©À¸³è¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡£
¢¨2¡§¥¤¥ó¥Æー¥¸¡¡SRI+ ¥èー¥°¥ë¥È»Ô¾ì¡¡2024Ç¯9·î～2025Ç¯8·î¡¡Îß·×ÈÎÇä¶â³Û
¢¨3¡§»é¼Á0.5gÌ¤Ëþ¡¿100ml¡Ê¿©ÉÊÉ½¼¨´ð½à¡Ë