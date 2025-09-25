“肌と生涯向き合う”医療を新宿で。皮膚科専門医による皮膚科・美容皮膚科クリニック『新宿駅前IGA皮膚科クリニック』が新規開院！

新宿駅前IGA皮膚科クリニック

2025年10月1日(水)、新宿駅前に『新宿駅前IGA皮膚科クリニック』（皮膚科・美容皮膚科・アレルギー科 https://iga-hifuka.com）がオープンいたします。

院長を務めるのは、女性皮膚科専門医の伊賀 那津子。日常的な皮膚トラブルには皮膚科（保険診療）を、美容的な肌のお悩みには美容皮膚科（自由診療）を、それぞれの特性に合わせてご案内し、患者さま一人ひとりに適切な診療を提供してまいります。

当院の理念

『新宿駅前IGA皮膚科クリニック』では、“美肌のかかりつけ医”として、日常的な肌トラブルから美容的なお悩みまで、幅広く対応。

皮膚科専門医による丁寧な対話を通じて、個々に最適な診断と施術方針をご提案します。

表面的な改善にとどまらず、肌の働きを深部から整える「根本的なアプローチ」に力を入れており、炎症を抑えるだけでなく、再発防止や肌質の改善までを視野に入れた包括的な治療をご提供。

また、症状の顕在化だけでなく、「肌トラブルの予兆」にもいち早く対応できるよう、定量的な肌評価や分析機器も導入。

安心してご相談いただける、“人生を通じた肌のパートナー”となれるクリニックを目指します。

院長ご挨拶

このたび、新宿駅至近の地にて皮膚科・美容皮膚科クリニックを開院する運びとなりました。

私はこれまで大学病院、地域の総合病院、都内の皮膚科・美容皮膚科クリニックにて、多くの患者さまの肌と向き合い続けてまいりました。その中で感じたのは、単なる「治療」だけでなく、「肌の未来を守る視点」の重要性です。

当院では、肌の不調やお悩みに寄り添うだけでなく、健康的で美しい状態を長く保てるよう、“予防”の観点も大切にしています。

SNSでは約20万人のフォロワーの皆さまと日々情報を共有しており、多様な声に耳を傾ける中で、老若男女問わず肌に悩みを抱える方が非常に多いと実感しています。

そのような方々が集う新宿で、日常的な皮膚のトラブルから美容のお悩みまで、幅広くサポートいたします。

一人でも多くの方が、自分の肌に自信を持ち、笑顔で日々を過ごせるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートしてまいります。

院長 伊賀 那津子

医学博士 ／ 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

略歴

2003年

神戸女学院高等部 卒業

2010年

京都大学医学部医学科 卒業

2010年～2012年

京都大学医学部附属病院 初期臨床研修

2012年～2014年

天理よろづ相談所病院 皮膚科 修練医

2014年～2015年

京都大学医学部附属病院 皮膚科医員

2015年～2019年

京都大学大学院医学研究科 皮膚科学博士課程修了

2019年～2020年

聖光ヶ丘病院 皮膚科 勤務

その後、複数の都内皮膚科・美容皮膚科にて診療経験を重ねる

2025年

新宿駅前IGA皮膚科クリニック開院

当院の5つの特徴

01 新宿駅から徒歩4分の好アクセス

仕事前や帰宅途中、休日のショッピングの合間でも通いやすい立地。

事前予約制により、スムーズに受診いただけます。

02 VISIA※1 肌診断＋専門医のカウンセリング

高性能肌解析機（VISIA）を使用し、目に見えない肌内部の状態も科学的に評価。皮膚科専門医による対話と組み合わせて、オーダーメイドの診療をご提供します。

※自費診療対象となります。

※1 VISIAとは

シミ・赤み・毛穴・シワ・肌年齢などを数値化・可視化する高精度の肌診断システム。ニキビの元となるアクネ菌代謝物も分析可能です。

03 対症療法だけでなく「根本改善」へ導く治療設計

たとえばニキビや酒さなどは、保険診療で炎症を抑えます。患者さまのご希望に応じて別途、ニキビ跡や毛穴、赤みに対して自由診療での美容医療もご案内し、「治す」「整える」「予防する」の観点から包括的な治療選択肢をご提案いたします。

04 加齢・生活環境を見越した“未来の肌”へのアプローチ

今の悩みだけでなく、加齢や紫外線などによる将来的なトラブル（たるみ・くすみ・シミなど）にも備え、定期的な診断と施術計画により予防・維持をサポートします。

05 保険診療から美容皮膚科まで幅広く対応。スキンケア指導も丁寧に

湿疹・ニキビ・酒さなどをはじめとする日常の皮膚トラブルから美容のお悩みまで、当院内で幅広くご相談いただけます。

治療内容に応じたスキンケアの選び方・使い方も丁寧にお伝えします。

連携・紹介先医療機関

大学病院や総合病院など約20の医療機関と連携し、重症例や専門性の高い症例にも対応できる体制を整えております。

必要に応じて、信頼できる医療機関への紹介も可能です。

新宿駅前IGA皮膚科クリニック

院長

原田 那津子(伊賀 那津子)

診療内容

皮膚科・美容皮膚科・アレルギー科

対象とする肌の疾患(保険診療)

ニキビ、酒さ、脂漏性皮膚炎、湿疹・かぶれ、じんましん、ウイルス性いぼ・老人性いぼ、稗粒腫、アトピー性皮膚炎、多汗症、円形脱毛症、帯状疱疹、ヘルペスなど

肌のお悩み(自費診療)

ステラM22 、ピコシュアプロ、トライフィルプロ、CO2レーザー、ケアシス、 VISIA、サブシジョン、注入（ヒアルロン酸、ボトックス、肌育製剤）、ピーリング（ケミカルピーリング、リバースピール）

住所

160-0023

東京都新宿区西新宿1丁目19-8 新東京ビル3F

最寄駅

JR「新宿駅」南口徒歩4分

都営新宿線「新宿駅」7番出口徒歩1分

東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」徒歩4分

電話番号

03-6304-5233

FAX

03-6304-5234

お支払い方法

現金、各種クレジットカード

診療時間

地図

報道関係の皆様からのお問い合わせ先

新宿駅前IGA皮膚科クリニック

電話番号：03-6304-5233

PR事務局 担当：間崎 美佐(まさき みさ)

お問い合わせ先：misa3137masaki@gmail.com(https://misa3137masaki@gmail.com)

一般のお客様からのお問い合わせ先

新宿駅前IGA皮膚科クリニック

電話番号：03-6304-5233

WEB予約 https://iga-hifuka.reserve.ne.jp/sp/index.php

LINE https://lin.ee/YSsRPGt

公式サイト：https://iga-hifuka.com/