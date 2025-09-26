「第5回トリドール持続可能ビジネスコンテスト」最終選考出場4大学5チームが決定！11月6日（木）トリドールHD本社にて最終選考会実施

～社会課題を解決するビジネスプランを大学生が経営陣に直接プレゼンテーション～

　「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下、トリドールHD）は、大学と連携し「持続可能ビジネスコンテスト」を開催しております。





第4回トリドール持続可能ビジネスコンテストの様子


　今年で5回目となる本大会には、過去最多となる23大学47チームのエントリーがありました。厳正な書類審査による予選の結果、北九州市立大学、駒澤大学、城西国際大学、横浜国立大学より5チームのファイナリストが決定いたしました。

　予選を通過した5チームは2025年11月6日（木）にトリドールHD本社にて行われる最終選考会にて、社会課題を解決するビジネスプランを弊社経営陣に直接プレゼンテーションしていただきます。

■イベント概要




・名　称：第5回トリドール持続可能ビジネスコンテスト
・日　時：2025年11月6日（木）13：00～15：00
・会　場：トリドールホールディングス本社（東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ 19階）
・最終選考出場大学：北九州市立大学、駒澤大学、城西国際大学、横浜国立大学
・審査員：





※最終選考出場大学は五十音順です。
※状況により審査員が変更になる場合があります。

評価軸：①革新性/独自性 ②収益性 ③実現可能性 ④当社理念への親和性
　　　　⑤社会インパクト（社会貢献度） ⑥プレゼン力

　


■トリドール持続可能ビジネスコンテスト特設ページ
https://www.toridoll.com/sustainability/social/contest/

■トリドール持続可能ビジネスコンテストとは
本コンテストでは、現役大学院生・大学生の方々にトリドールグループの事業内容をベースとして、「持続可能なビジネスプラン」を企画いただき、代表取締役社長 兼 CEOの粟田含む当グループ経営層にプレゼンテーションいただいています。

＜ 参加メリット＞




(1) 社長や役員など、経営トップから直接フィードバックがもらえます。
(2) 持続可能なビジネスプランの企画が経験できます。
(3) 高評価のアイディアは、実現化に向け取り組めるチャンスも。



　トリドールHDは今後も本活動を継続し、既存の提携大学とのパートナーシップを一層深化させるとともに、新たな大学との連携ネットワークを積極的に拡大することで、日本の未来を担っていく大学生の皆さんに社会課題の解決と経済性を両立させるビジネスを考える機会と、企業の経営層に対して提案する機会を提供してまいります。

トリドールホールディングスについて
「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。
トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。
今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。




本件に関するお問合わせ先
株式会社トリドールホールディングス　広報 佐藤
TEL：03-4221-8900 　E-mail：tori-pr@toridoll.com

