教育ネット、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証を、2025年6月に取得いたしました。
この度のISMS認証の取得により教育ネットは「ISO/IEC 27001」の国際規格に沿った情報セキュリティ管理体制を構築していることが認められました。
今後も情報セキュリティ管理体制の向上に努め、教育に関わる大切な情報を保有する企業として、より安全で信頼できるサービスの提供を目指してまいります。
■認証概要
認証規格：ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023
登録番号：JO７９６
登録日：2025年6月25日
登録範囲：学校教育や地域における情報モラルやプログラミング教育を中心としたICT・IoT関連サービス事業
認証機関：エイエスアール株式会社
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 広報:大谷香穂
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email:media@edu-net.co.jp
