【京都府】高校生が主役の舞台を見に行こう！　～「令和７年度全国高校生伝統文化フェスティバル」観覧者募集～

京都府


■文化庁、京都府、京都府高等学校文化連盟では、伝統文化の継承・発展に取り組む高校生の“晴れの舞台”として12月14日に「令和７年度全国高校生伝統文化フェスティバル」を開催します。


■「伝統芸能選抜公演」について、観覧者を９月26日から募集しますので周知をお願いします。



１「伝統芸能選抜公演」の概要

（１）開催日時


令和７年12月14日（日）午後１時～午後３時30分（予定）


（２）会　　場


京都コンサートホール（京都市左京区下鴨半木町１番地の26）


（３）出演校情報


＜郷土芸能部門（和太鼓）＞


京都橘高等学校 太鼓部


＜日本音楽部門＞


埼玉県立上尾高等学校 箏曲部


＜吟詠剣詩舞部門＞


香川県合同チーム


＜特別枠（日本音楽）＞


和歌山県立橋本高等学校 邦楽部


＜郷土芸能部門（伝承系） ＞


沖縄県立八重山高等学校 郷土芸能部


＜郷土芸能部門（和太鼓）＞


札幌創成高等学校 太鼓部


＜歓迎公演（和歌披講）＞


京都府立鳥羽高等学校 披講研究部



R6出演校 愛知県立松蔭高等学校（和太鼓）

R6出演校 土佐女子高等学校（箏曲）

R6出演校 岩手県立松蔭高等学校（中野七頭舞）

（４）おもてなし


１.迎え花


京都府立嵯峨野高等学校、京都府立桂高等学校、京都府立亀岡高等学校、京都府立南丹高等学校、京都光華高等学校


２.シンボルフラワー


京都府立農芸高等学校、京都府立綾部高等学校


３.その他


おもてなし隊によるお出迎え


２　観覧者募集（観覧無料、定員1,000名（応募多数の場合は抽選））

（１）観覧席の種類


ア　一般観覧席


どなたでも御応募いただけます（１申込につき２名まで）。


イ　こども招待席（特別指定席）


高校生以下のお子様と保護者を対象に、抽選で100名様を御招待


（１申込につき最大６名まで：保護者２名・こども４名まで）。


※こども招待席に落選された場合は、自動的に一般観覧席の抽選対象となります。


※こども招待席は保護者同伴が必須です。高校生のみで応募される場合は一般観覧席をお申込みください。


（２）応募方法


ア　Ｗebフォーム


【一般観覧席】https://forms.office.com/r/9GqNa3LG3w


【こども招待席】https://forms.office.com/r/i2Xt7eVcAA


イ　郵送


往復はがきに、１.郵便番号、２.住所、３.電話番号、４.代表者氏名（カナ）、５.参加人数、６.年代（こども招待席を御希望の方は、こどもの年代（未就学児/小学生/中学生/高校生）を御記入ください。）、７.車椅子利用など配慮が必要な事項（該当する方のみ）を記入の上、以下の宛先まで送付


【送付先】


〒604-0857　京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町256番地


全国高校生伝統文化フェスティバル運営事務局（（株）関広内）


【問合せ先】


同事務局　電話070-1388-9650


（午前10時～午後６時、土日祝除く。ただし12月13、14日は営業。）


ウ　申込締切


【一般観覧席】令和７年11月14日（金）必着


【こども招待席】令和７年11月４日（火）必着


（３）その他


抽選結果は、Web申込の方にはメールで、往復はがき申込の方には返信はがきでお知らせします。当選された方には、同様の方法で11月上旬に入場券（こども招待席の場合は、12月上旬に特別指定券）をお送りします。




３　主　　催

文化庁、京都府、京都府高等学校文化連盟


４　取　　材

当日の取材方法につきましては、12月初旬に改めて御案内いたします。


５　そ の 他

「全国高校生伝統文化フェスティバル」ロゴマークの使用申請につきましては、京都府HP「『全国高校生伝統文化フェスティバル』ロゴマークについて」を御参照ください。


（https://www.pref.kyoto.jp/koukoudenfes/news/2016/rogo.html）