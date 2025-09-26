クロスセクタープログラム「沖縄をつなげる30人」第1期始動！共創メンバー30人を募集します！

株式会社18project

株式会社18project（沖縄県那覇市／代表取締役 山城廉太）は、企業・NPO・行政が連携するクロスセクタープラットフォーム「つなげる30人」（一般社団法人つなげる30人／代表理事 加生健太朗）の趣旨に共鳴し、沖縄版となる「沖縄をつなげる30人」第1期の実行委員として参加しています。

「つなげる30人」はこれまで全国20拠点で展開し、海外にも広がりを見せています。10年の実績を経た今、活動は点から面へ、そして循環へと発展する段階に入りました。そのなかで、【沖縄から全国へ。交差点であり、出発点ともなる場所】を目指し、新たな挑戦が沖縄でスタートします。

これに先立ち、2025年9月19日に那覇市にてキックオフイベントを開催し、関係者や企業団体者などなど約50名に来場いただき、盛況のうちに執り行われました。

当日のイベントでは、

「なぜ今、沖縄につなげる30人が必要なのか」

「私たちが沖縄で挑戦したいこと」

などをテーマにパネルディスカッションや参加者での対話を実施。子どもの貧困や教育格差、環境問題など沖縄の課題が共有される一方、世代や立場を超えて支え合う沖縄の素地に期待が寄せられました。

今後は 2025年11月19日をDay1、2025年2月13日を最終発表会 として、約4カ月間にわたり対話と共創のプログラムを進めます。

沖縄には「ゆいまーる」や「ちゃんぷるー」といった、つながりや多様性を受け入れてきた独自の文化的土壌があります。この ”沖縄らしさ” を活かし、多様な組織の垣根を越えた出会いや対話を重ねることで、社会課題の解決と企業メリットの両立につながるアイデアを形にしていく取り組みです。

解のない問いに対して対話を重ねながら、新しい価値を共に築いていける企業・団体の皆さまのご参加をお待ちしております。

▼募集概要

参加対象： 沖縄県内外の企業・団体等に所属する方（1社あたり最大2名まで）

年齢・職種・役職不問（企画・人事・CSR・地域担当など歓迎）

企業定員： 約20名 ※ 1社から最大2名参加可能 ※ NPO・行政・学生は招待制

参加費用： 11,000円／人（税込）

募集締切： 2025年10月末

エントリー方法：専用Googleフォームより申込

https://forms.gle/9riJtfDZxaecEU4QA

▶つなげる30人とは

「つなげる30人」は、2016年東京都渋谷区からスタートした行政・企業・NPOなど異なる立場の人々が集まり、地域課題の解決と新たな価値創造に挑む官民共創の仕組みです。

https://www.project30.or.jp/

▶18projectについて

株式会社18projectは、「沖縄の未来に新しい価値を」を掲げ、地域社会の持続可能な発展に貢献するプロジェクト「未来につなぐまちづくり」に取り組み、連携（つながり）を通じて地域が抱える課題や可能性を見直し、新しい社会的価値創出の実現を目指しています。

▶本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社18project

E-mail：contact@sustainable-tourism.jp