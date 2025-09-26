【三菱みなとみらい技術館オンラインイベント】10/4(土) MMキッズみらい塾 第24弾 開催のお知らせ

三菱重工業株式会社

三菱みなとみらい技術館では、オンラインイベント

「 MMキッズみらい塾 第24弾！ オンライン”おしごと”見学会！製品のカタチとミライの世界をつくる！”デザイン”と”デザイナーのおしごと”」を10月4日（土）に開催します。

今回のMMキッズみらい塾のテーマは“デザインの世界”と、"その世界で活躍する人たち”です！



今回は、三菱重工がこれまで手掛けてきた製品のプロダクトデザインの話やデザインの世界の“幅広さ”と“奥深さ”に迫ります！

また、イベントの中では視聴者の皆様にも参加いただける企画を実施予定です。

ぜひ紙と筆記用具を準備してご参加ください！

多くのお申込み、ご参加をお待ちしています。

■イベント概要

1.日時

2025年 10月4日(土) 10：00～11：30



2.出演者

＜講師＞

高野 峯羽 さん（三菱重工業株式会社 技術戦略推進室 先進デザインセンター）

小倉 有加里 さん（同 上）

＜司会MC＞

横井 三千 さん（三菱みなとみらい技術館 パーソナリティー）



3.対象者

小学生におすすめ

※未就学のお子様の場合は、大人の方も一緒に参加をお願いします



4.参加方法

以下の予約サイトから事前予約ください。

https://mhispmiraijyuku20251004.peatix.com/

・参加URLはお申込み完了後、イベント前日までにメールにてお知らせいたします。

・イベントに参加する場合は「参加チケット」をお申込みください。

Zoomで開催されるイベントへご参加いただけます。

・視聴のみを希望される場合は「視聴のみチケット」をお申込みください。

YouTubeライブで映像をご視聴いただけます。音声やチャットの参加機能はございません。

・特別講師への質問はチャット機能を使ってお送りいただけます。（Zoomのみ）

・イベント終了後、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選でプレゼントが当たります！



以上