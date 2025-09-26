軽貨物ドライバーの日報作成をチャットで完了！業務管理アプリ「CarryNote /キャリーノート 」正式リリース

株式会社エフワークス

株式会社エフワークス（所在地：東京都墨田区、代表取締役：渕上 諒）は、軽貨物ドライバー向け業務管理アプリ 「CarryNote（キャリーノート）」 をiOS / Android 向けに正式リリースしました。

本サービスは、軽貨物ドライバーが毎日の業務で必要とする 運転日報の作成をチャット感覚で簡単に行えるスマートフォンアプリです。

軽貨物個人事業主向け運転日報作成アプリCarryNote（キャリーノート）CarryNote（キャリーノート）の特徴

チャット感覚で日報作成

業務開始・終了、走行距離、休憩、納品などをタップや簡単入力で記録可能。スマホに不慣れな方でも直感的に操作できるUIを採用しました。

売上・経費・車両管理を一元化

案件別の売上入力、経費管理、売上収支カレンダー表示、車両整備記録や車検アラートなどを搭載。確定申告や日々の収支管理をサポートします。

エクスポート機能

日報や売上データはPDF / CSV形式で出力可能。提出書類や会計処理にそのまま活用できます。

事故報告書作成機能

事故発生日時・場所、相手方情報、写真添付などをアプリ上で記録可能。報告書はPDFで自動生成でき、関係先への共有もスムーズに行えます。万一のトラブル時も迅速で正確な対応をサポートします。

日報作成画面

売上カレンダー画面

経費・整備記録画面

事故報告書画面

背景と狙い

EC拡大により宅配需要が増加する一方、軽貨物ドライバーの多くはITリテラシーが高くなく、自主的に日報を作成しているのは全体の2割未満（弊社調べ）という現状があります。

売上や経費の管理を正しく行えていないケースや、確定申告を実施していない事例も多く見受けられ、業界全体の課題となっています。

CarryNoteは、こうした状況を改善するために、誰でも簡単に正しい記録を始められる仕組みを提供。

法令遵守の意識向上と業務効率化を同時にサポートし、物流業界の健全な発展に貢献します。

料金・提供環境

月額利用料：800円（税込）／初月無料

対応OS：iOS 15.0以上、Android 10以上

ダウンロード：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/carrynote/id6747877997) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fworkskeihai.carrynote&pcampaignid=web_share)からダウンロード可能です

LP（ランディングページURL）:https://carrynote.com/

会社概要

会社名：株式会社エフワークス

所在地：東京都墨田区立川3丁目7番11号 HARIMAYABildg.3F

代表者：代表取締役 渕上 諒

事業内容：貨物軽自動車運送事業・物流業界に携わる個人事業主・中小規模事業者の業務効率化を支援するITソリューションの提供

- 軽貨物ドライバー向け業務管理アプリ「CarryNote」

- 物流マッチングサービス「freerun」

ミッション：「出来る、未来を創造する。」

HP：https://www.fworks-keihai.co.jp/

お問い合わせ先：info@fworks-keihai.co.jp