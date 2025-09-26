【N.Avenue club 9/18 開催レポート】試行錯誤の消費財ブランドWeb3事業、新たなキラーユースケースの誕生を予測

N.Avenue株式会社

N.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：神本侑季）が主催する国内最大級の法人会員制コミュニティ「N.Avenue club」は、【第3期 第3回ラウンドテーブル】を2025年9月18日（木）に開催いたしました。

「N.Avenue club」には現在200社以上の企業が加盟し、「Research」「Networking」「PR」の3軸で、大手企業を中心とする法人会員のWeb3ビジネス開発を支援しています。毎月クローズドな研究会として開催されるラウンドテーブルでは、テーマに応じた国内外の専門家を招き、企業間の活発な議論形成と共創機会を提供しています。

当日のプログラム概要

日時：2025年9月18日（木） 16:00～18:30

形式：会場開催（一部オンライン中継）

テーマ：試行錯誤の消費財ブランドWeb3事業、新たなキラーユースケースの誕生を予測

ゲスト登壇者：

- 関口 洋一 氏（カルビー株式会社 Calbee Future Labo CXチーム マネジャー）- Rio “Popeye” Inaba 氏（サントリーホールディングス株式会社 Chief Digital Innovation Officer）- 白倉 弘規 氏（東急不動産株式会社 ウェルネス事業ユニット ホテル・リゾート事業本部 リゾート事業部 リゾート事業グループ グループリーダー）

▶︎ 詳細・最新情報はこちら：https://navenueclub.navenue.jp/(https://navenueclub.navenue.jp/)

参加者の声（一部抜粋）

「話題の取り組みをされている企業様の実情や具体的な狙いを伺うことができ、大変貴重な機会となりました。消費財分野におけるWeb3技術の導入はまだユースケースが限られているものの、各企業様が消費者ニーズに合わせて試行錯誤されている姿に、強いチャレンジ精神を感じました」

「登壇者様や参加者様との交流もでき、今後の事業開発や共創に向けてよい時間となりました」

「N.Avenue club」第3期 法人会員募集中

「N.Avenue club」は、世界有数のデジタル資産報道メディアCoinDeskの公式日本版運営元による、国内最大規模*のWeb3ビジネス特化型コミュニティです。

月1回のクローズドなラウンドテーブル（研究会）では、最新トピックの講義と、参加企業によるディスカッションを通して、知見とネットワークの深化を図ります。また、業界横断の交流会「ギャザリング」や、スタートアップとのマッチング支援も実施しています。

*Web3のビジネス開発に特化した法人会員制国内コミュニティとして（2025年6月時点 自社調べ）

「N.Avenue club」では、現在第3期（2025年7月～2026年6月）の法人会員企業を募集中です。（途中入会可能）

- 対象：1000人以上の従業員を有する上場・大手企業を優先（審査制）- 年会費：100万円（税別）～- 参加形態：オフライン中心（オンライン併用可）- 申込フォーム：https://form.run/@nclub-contactform

▶︎ コミュニティ公式サイト：https://navenueclub.navenue.jp/

ご入会メリット

1. Research｜重要テーマを深掘り

CoinDesk JAPAN編集部が厳選したトピックをもとに、ゲスト講師による講義・質疑応答・会員ディスカッションを通して最新ナレッジを獲得できます。後日サマリーレポートも配布。

2. Network｜Web3キーマンと出会える場

業界横断の交流会「ギャザリング」や、定期的な企業紹介を通じて、協業やビジネス創出の機会が広がります。

3. PR｜取り組みや協業意向を発信

会員企業の取り組みを、コミュニティ内および「CoinDesk JAPAN」などを通じて広く発信し、認知拡大・連携促進につなげます。

運営会社について

会社名：N.Avenue株式会社

所在地：東京都港区

設立日：2018年11月28日

代表者：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービスの提供

URL：https://navenue.jp/

CoinDesk JAPANについて

CoinDesk JAPANは、ブロックチェーンとデジタル資産の専門メディア「CoinDesk」の公式日本版。グローバルな視点とローカルな洞察を融合し、新しい経済を担うビジネスパーソンや投資家に向けて、信頼性の高い次世代金融・経済ニュースや価格データを提供します。

公式サイト：https://www.coindeskJapan.com/

Xアカウント：https://twitter.com/CoinDeskjapan