壁や床など多用途に使えるリフォーム建材「SPC多用途パネル」登場！

株式会社アサヒペン

株式会社アサヒペン（本社：大阪市鶴見区、代表取締役社長：澤田耕吾）は、屋内の壁や床など幅広い用途に使用できる簡単リフォーム建材「SPC多用途パネル」を発売いたしました。

リアルな質感をもち、さまざまな空間に美しさと機能性を提供する商品です。軽量で施工性に優れているので、屋内の床だけでなく壁材としても使用できます。

施工方法は、下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち（タッカー等を含む）、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。

長さ調整する為に本品をカットする場合は、カッターナイフで行えます。表面に数回切り目をいれ、切り目を支点にし押し下げると、カットする事ができます。

※SPC（Stone Plastic Composite）とは、天然石パウダーを混合したプラスチック（PVC）素材です。塩ビ100％の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長です。

●製品特長

・軽量で扱いやすい

厚さ約2mmと薄型設計により軽量で、施工時・運搬時の負担が少ない建材です。

・キズや汚れに強い

表面はハードコート仕様。キズや汚れに強く、美しさを長く保ちます。

・紫外線に強い

UVカット加工により、紫外線に強く色あせの心配はありません。

・リアルな質感

木目調・石目調の印刷は、自然素材の風合いをリアルに再現。空間に高級感を演出します。

●構造と素材

・UVコーティング層：汚れ・キズ防止＋紫外線カット ・耐摩耗層：摩擦に強く、ささくれやふくれが生じにくい ・装飾層：木目調や石目調のリアルな質感を表現 ・コア層：寸法安定性に優れたSPC素材を採用

●商品概要

・商品名：SPC多用途パネル

・規格：幅152mm × 長さ915mm × 厚さ2mm 24枚入り（施工面積3.34平方メートル 約2畳分）

・柄数：全6柄（木目調4柄＋石目調2柄）

■ホームページ

https://www.asahipen.jp/products/view/32043