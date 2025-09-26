壁や床など多用途に使えるリフォーム建材「SPC多用途パネル」登場！

写真拡大 (全4枚)

株式会社アサヒペン

株式会社アサヒペン（本社：大阪市鶴見区、代表取締役社長：澤田耕吾）は、屋内の壁や床など幅広い用途に使用できる簡単リフォーム建材「SPC多用途パネル」を発売いたしました。


リアルな質感をもち、さまざまな空間に美しさと機能性を提供する商品です。軽量で施工性に優れているので、屋内の床だけでなく壁材としても使用できます。


施工方法は、下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち（タッカー等を含む）、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。


長さ調整する為に本品をカットする場合は、カッターナイフで行えます。表面に数回切り目をいれ、切り目を支点にし押し下げると、カットする事ができます。


※SPC（Stone Plastic Composite）とは、天然石パウダーを混合したプラスチック（PVC）素材です。塩ビ100％の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長です。





●製品特長


・軽量で扱いやすい


　厚さ約2mmと薄型設計により軽量で、施工時・運搬時の負担が少ない建材です。


・キズや汚れに強い


　表面はハードコート仕様。キズや汚れに強く、美しさを長く保ちます。


・紫外線に強い


　UVカット加工により、紫外線に強く色あせの心配はありません。


・リアルな質感


　木目調・石目調の印刷は、自然素材の風合いをリアルに再現。空間に高級感を演出します。



●構造と素材



・UVコーティング層：汚れ・キズ防止＋紫外線カット　・耐摩耗層：摩擦に強く、ささくれやふくれが生じにくい　・装飾層：木目調や石目調のリアルな質感を表現　・コア層：寸法安定性に優れたSPC素材を採用

●商品概要


・商品名：SPC多用途パネル


・規格：幅152mm × 長さ915mm × 厚さ2mm　24枚入り（施工面積3.34平方メートル 　約2畳分）


・柄数：全6柄（木目調4柄＋石目調2柄）




■ホームページ


https://www.asahipen.jp/products/view/32043