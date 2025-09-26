「特殊メイク学科」のお化け屋敷を9月27日・28日に開催。子どもや若者が特殊メイクに興味を持つきっかけを創出。あまりの怖さに泣き叫ぶ来場者も…【東京ビジュアルアーツ・アカデミー】

学校法人 ２１世紀アカデメイア

学校法人 ２１世紀アカデメイア（学長：田坂広志、本部：東京都千代田区）が設置するエンターテインメントのイノベーション・カレッジ「東京ビジュアルアーツ・アカデミー」（校長：松浦加奈子、所在地：東京都千代田区）の特殊メイク学科は、9月27日・28日に開催される学園祭にて、毎年恒例のお化け屋敷を実施します。

本企画は、映画や舞台の裏方で活躍する特殊メイクを「もっと身近に、もっと気軽に」体験できる場をつくりたいという思いから始まりました。東京都内で唯一、文部科学省認可の「特殊メイク学科」を持つ本校だからこそ提供できる、本格的な特殊メイク技術を駆使したホラー体験です。お化け屋敷をきっかけに、特殊メイクに興味を持つ子どもや学生が増えること、そして、特殊メイクの世界への入り口となることを期待しています。

今年のテーマは、SNSを中心に注目を集める幻想的なビジュアル文化「ドリームコア」。美しくも不安を誘う夢の世界を舞台にした、これまでにない新感覚のお化け屋敷を来場者にお届けします。

１．裏方の技術を、身近な体験へ――お化け屋敷が拓く新しい出会い

映画や舞台を支える「特殊メイク」は、「裏方の専門技術」「難しく閉ざされた世界」として捉えられ、一般の人々には遠い存在と考えられてきました。

東京ビジュアルアーツ・アカデミー特殊メイク学科では、そのイメージを変え、特殊メイクをもっと気軽に楽しんでもらいたいという思いから、毎年学園祭でお化け屋敷を企画しています。

お化け屋敷は誰もが親しみやすいエンターテインメント。学生たちが磨き上げた技術を駆使し、来場者に「怖いけれど楽しい」「思わず誰かに話したくなる」体験を届けます。

本企画の狙いは、単なるイベントではありません。お化け屋敷をきっかけに「特殊メイクに興味を持った」「将来、特殊メイクの仕事をしてみたい」と思う子どもや中高生が生まれることを強く願っています。特殊メイクを“身近な文化”として広げ、将来の担い手を育むことこそ、私たちが大切にしている社会的使命です。

２．”東京都内唯一”の「特殊メイク学科」が手がける本格ホラー

お化け屋敷を制作するのは、東京都内で唯一、文部科学省認可の独立学科として設置された「特殊メイク学科」。映画や舞台と同レベルの特殊メイク技術を駆使し、ハイクオリティなお化け屋敷を提供します。

学生たちは、映画や舞台と同レベルの技術を、プロ仕様の設備と現役アーティストの指導のもとで学んでいます。本学科のカリキュラムは、特殊メイク業界のパイオニア企業「メイクアップディメンションズ」と連携して構成。発泡ゴムやシリコンを用いた造形やリアルな傷メイクなど、実践的な技術を習得し、即戦力となる人材を育成しています。本イベントは、プロ顔負けのクオリティで仕上げられた特殊メイクを、間近で楽しめる貴重な機会です。

２１世紀アカデメイアでは、実学・実業・実社会をモットーとしており、ただ特殊メイクの知識・スキルを学ぶだけでなく、現場で求められる発想力・技術力・対応力といった“プロとして生き抜く力”を実践の場で磨いていきます。今回の学園祭お化け屋敷は、そうした教育の成果を来場者に体感していただける“公開実習”の場でもあります。

3．東京ビジュアルアーツ・アカデミー 学園祭について

■日時

2025年9月27日（土）・28日（日）

10:00～17:00

■場所

東京ビジュアルアーツ・アカデミー

（〒102-0081 東京都千代田区四番町11）

■料金

学園祭は入場無料

（お化け屋敷は500円の入場料）

■学園祭テーマ

ギャル

──時代ごとに進化してきたギャル文化を題材に、学生たちが独自の表現で学園祭を彩ります。

■公式HP

https://www.tva.ac.jp/gakusai/

４．東京ビジュアルアーツ・アカデミー 特殊メイク学科について

ファンタジーに登場するキャラクターから、傷ややけど、シワなど、フェイクだと気づかないものまで、特殊メイクが必要とされる場面は幅広くあります。本学科では、日本トップクラスの特殊メイクアップアーティストを講師陣として招き、発泡ゴムやシリコン素材を使った特殊メイク・型どりなど、実践的な実習を中心に学習。プロとして即戦力となるテクニックを身につけます。

詳細はこちらから :https://www.tva.ac.jp/department/make/

５．東京ビジュアルアーツ・アカデミーについて

写真・映像・音響・コンサート・メイク・マスコミ出版・芸能・ミュージシャン・俳優・ダンサーなど夢を実現させる東京ビジュアルアーツ・アカデミー。

本校には、第一線で活躍する現役のプロフェッショナル講師が150名以上在籍しています。昨日現場で起こったことや先生の体験談、最新のノウハウをタイムリーに学ぶことができます。また、即戦力となれるよう、カリキュラムは約8割が実習。「好き」を信じる気持ちを支える、業界と直結した充実の教育内容で、就職・デビューをフルサポート！

詳細はこちらから :https://www.tva.ac.jp/

２１世紀アカデメイアについて https://www.akademeia21.ac.jp

第４次産業革命が急速に進展し、ロボティクスや人工知能（ＡＩ）が社会に広がっていく時代には、人材に求められる条件が根本から変わっていきます。

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は、生き残れません。

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は、活躍できません。

これからの時代、職場や企業、業界や社会において優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は 、人間だけが発揮できる高度な能力である「５つのプロフェッショナル力」を身につけた人材です。

２１世紀アカデメイアでは、この人材を「ファイブ・スター・プロフェッショナル」（Five Stars Professional）と名付け、その育成のための独自の実践体験的なカリキュラム、「セブン・ステップ・カリキュラム」を開発し、すべての学生に提供しています。

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長 田坂広志

東京大学卒業。同大学院修了（工学博士：原子力工学)。

総理大臣の特別顧問である内閣官房参与、世界の大統領・首相が集まるダボス会議のメンバー、４人のノーベル平和賞受賞者が特別会員を務める世界賢人会議・ブダペスト・クラブの日本代表などを務め、国際的に活躍。

『田坂広志 人類の未来を語る』『目に見えない資本主義』

『知性を磨く』 『教養を磨く』 『人間を磨く』 『運気を磨く』

『成長の技法』 『仕事の思想』 『人生の成功とは何か』

など、多岐にわたる分野で国内外１５０冊余の著書を上梓。

２０２３年４月から、学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長に就任。

２０２４年９月から、オンライン国際大学や国際シンクタンク、多文化教育の普及財団、カリフォルニア州姉妹都市協会などと連携した２１世紀アカデメイア・グループ代表にも就任。

キャンパス・姉妹校ネットワーク https://www.akademeia21.com/campus/(https://www.akademeia21.com/campus/)