【品川CCフットボール】株式会社EmpaCとのSNSサポートパートナーシップを締結

株式会社品川カルチャークラブ

株式会社品川カルチャークラブ（東京都・品川区）が運営するフットボールクラブ「品川CCフットボール」はこのたび、株式会社EmpaC(https://www.empac.co.jp/)(東京都・五反田)とSNSサポートパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■提携の背景と目的

株式会社EmpaCは、「みんなの好きの共感を広げる。」を理念に掲げ、SNSマーケティング支援などのコミュニケーション設計を通じて、企業とユーザーの間に“共感”を基盤とした関係性を築いています。

一方、品川CCは「BRIDGESE～橋をかけよう～」を理念に掲げ、5競技にわたるスポーツチームの運営、品川・港南地域を中心とした地域貢献活動を通じて、スポーツの持つ価値を活かした広報・PR活動に取り組んでいます。

■提携により展開される主な取り組み内容

・ビブスへのロゴ掲出

練習や試合で選手が使用するビブスに企業ロゴの掲出を行います。

※掲出イメージ

・SNSリテラシー研修の実施

株式会社EmpaCが実施しているSNS活用についての研修を品川CC所属の選手・スタッフ、さらには品川・港南地域の子どもたちや教育機関向けに展開し、情報社会におけるリテラシー向上と地域との交流を図ります。

【株式会社EmpaC 取締役 片山由隆 様コメント】

地元品川区で約40年生まれ育ち、サッカーをずっとやってきた私にとって、品川CCの皆様と最高のご縁から、お仕事させていただけることは夢のような出来事です！

ずっと品川区の魅力をスポーツを通して発信していきたい思っていたので、品川CCのサッカー、スポーツの情報だけでなく、品川区という地域の良さを品川CCの魅力とSNSの可能性を掛け合わせて、より多くの方々に品川CC、そして品川区の魅力を発信していけるように努めてまいります。

品川から全国へ、熱い想いを届けていきます！



【株式会社品川カルチャークラブ 代表取締役 吉田祐介コメント】

株式会社EmpaC様というSNS領域に強い知見のある企業様とご一緒できるということにつきまして、大変嬉しく、そして心強く思っております。改めて感謝申し上げます。

取締役の片山様はスポーツに関しての知見も深くお持ちで、さらにご自身が品川区民という、まさに私たち品川CCにうってつけの方がパートナーとして一緒に活動してくださることへのワクワクが止まりません。

私たちが持つコンテンツを更に多くの方々にお届けして楽しんでいただくためにも、SNSの活用は必要不可欠です。

更にパワーアップした品川CCのSNSをより多くのファンサポーターの皆様にお届けできればと思います。



【株式会社品川カルチャークラブについて】

株式会社品川カルチャークラブは、品川港南地域をホームタウンとし、サッカー、3人制バスケットボール、チア、アメリカンフットボール、ブラインドサッカーと5競技で活動する地域総合型スポーツクラブ。

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-43 T2事務所棟4F

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社品川カルチャークラブ

Email：scc_football@shinagawa.cc

WEBサイト：https://shinagawa-cc.com/(https://shinagawa.cc/)