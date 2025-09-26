こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILの高性能窓「TW」シリーズから、こだわりの暮らしをかなえる窓「TW コンセプト」の第二弾、パノラマドアを発売
大開口、高意匠でありながら、高い気密性と断熱性を兼ね備える、テラスドアとFIX窓がセットになった新商品
株式会社LIXIL（以下 LIXIL）は、高性能窓「TW」シリーズから、こだわりの暮らしをかなえる窓「TW コンセプト」の第二弾として、テラスドアとFIX窓がセットになったパノラマドアを2025年10月1日より全国で発売します。
日本政府の2050年カーボンニュートラル実現に向け、建築基準法・建築物省エネ法の改正やGX志向型住宅への国からの補助制度が施行されるなど、住宅の断熱化がより一層進んでいます。また、自然エネルギーの活用を促進する流れが加速しており、パッシブ設計の住宅が増え、冬の日射熱取得の観点から窓に対する大開口のニーズも増えています。近年では暮らしの多様化が進み、家での時間を快適に自分らしく過ごしたいという需要が拡大しています。中でも窓は、光や景色を取り込み、空間の質を高める重要な要素として、関心を持つユーザーが増えています。ビルダーとしても、こだわりの空間の窓提案において、引違い窓だけでなく新しい選択肢を持つことで、差別化を図りたいというニーズも高まっています。
今回発売する「TW コンセプト」のパノラマドアは、「TW」の技術を踏襲、高い断熱性能（熱貫流率1.14W/(㎡・ｋ)）※を有するほか、気密性の高いテラスドアとFIX窓の組み合わせで、空気の出入りも抑制します。また、スリムフレームでガラス面積を最大化し、採光性や眺望性を確保しています。テラスドアとFIX窓の組み合わせは3種類で、高さは1,750㎜～2,430㎜、幅は1,340㎜～4,000㎜のサイズに対応し、大開口窓で外の景色を快適に楽しむことができます。また、ミニマルなサイズで手触りの良いハンドルなど、空間に溶けこむパーツデザインを採用しています。
さらに、従来「TW」では、テラスドアとFIX窓の連窓を施工する場合、それぞれの部位で発注する必要があり、寸法の確認も含め手配のハードルが高いという課題がありました。パノラマドアはテラスドアとFIX窓をセットで一括発注することができ、ビルダーさまの手配、施工の負荷を低減します。これにより、リビング空間における窓の提案の幅が広がります。加えて、テラスドアとFIX窓の連窓を施工する場合と比べ、方立の寸法は170.5㎜から132㎜となり、よりスリムなフレームデザインを実現しています。
LIXILは、今後も窓・ドアブランドTOSTEMを通じて、住む人にとってより健康で快適な暮らしを提供し、ひいては社会全体が豊かで快適になるよう貢献していきます。
※Low-Eトリプルガラス（クリプトンガス入り）ガラス中央部の熱貫流率が 0.55W/㎡・K 以下の場合
＜参考資料＞
■「TW コンセプト」について
高い断熱性能と美しさ・心地よさを実現した、TOSTEMの高性能窓「TW」。
その特長をそのままに、あなたのこだわりをかなえるのが「TW コンセプト」の窓です。
商品URL：https://www.lixil.co.jp/lineup/window/tw-concept/
■高性能窓「TW コンセプト」パノラマドア商品特長
「TW コンセプト」の第二弾としてパノラマドアを投入します。
大開口・高意匠・高断熱で、こだわりの空間への採用を提案。3品種の設定で、高さは1,750mm～2,430㎜まで、幅は1,340㎜～4,000㎜のサイズに対応します。
「TW コンセプト」パノラマドア動画URL：https://x.lixil.com/watch/6378006489112
■参考価格
「TW コンセプト」パノラマドア 参考価格：508,640円（税込み）
TDFW シリンダーレス／W2,600mm×2,030mm／Low-E複層ガラス(アルゴンガス)樹脂スペーサーの場合／網戸代除く／外観：ブラック／内観：ブラック
※価格には、工事費・運搬費などは含まれていません。
■発売時期
2025年10月1日
■発売地域
全国（離島除く）
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
