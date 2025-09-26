【姫路観光 News Letter】大正元年以来114年ぶりの春の特別公開に引き続き10月1日から「全小天守」を特別公開！世界文化遺産・国宝『姫路城』で歴史と文化の秋を満喫！



【第43回 姫路城観月会】

姫路の名物・地酒とともに姫路城で多彩な音楽と中秋の名月を愛でる

10月６日（月）の中秋の名月に合わせて開催される「姫路城観月会」は、毎年多くの来場者で賑わうイベントです。姫路城を一望できる三の丸広場では、姫路名物のしょうが醤油で味わう“姫路おでん”や月見団子、揚げかまぼこ、地元の地酒などを楽しむことができます。ステージでは箏曲や地元高校生のダンス、バンド演奏など多彩な音楽が夜を彩ります。名月とともに、姫路城の秋のひとときを味わいながら、季節の移ろいを感じていただけます。













＜実施概要＞

開催日時：2025年10月6日（月）中秋の名月

17:00～21:00

（雨天時 10月7日（火）に順延）

会場：姫路城三の丸広場 ※入場無料

主催：姫路城イベント実行委員会

※共催：姫路市（事務局：一般財団法人姫路市まちづくり振興機構）

URL：https://himeji-machishin.jp/himejijo-event/

同時開催：好古園観月会（17:00～21:00）※ライトアップは日没から実施



今年のステージでは、箏曲演奏に始まり、地元高校生によるダンスパフォーマンスやヴァイオリンとピアノの優雅なデュオ演奏、和洋が融合したクロスオーバーユニット「輝男（キーマン）」によるポップス、シンガーソングライター・しおんのピアノ弾き語り、さらにジプシージャズバンド「MonDieu」による情熱的な演奏などを楽しむことができます。



【姫路城の特別展示：大名行列衣装・道具展示】

歴史を「再現」！調度品28点を含む大名行列衣装・道具展示

姫路城のチの櫓（やぐら）およびリの一渡櫓（わたりやぐら）では、江戸時代の大名行列を新たな視点から紐解く特別展示が開催されます。本展示は、「リビングヒストリー事業」の一環として制作された大名行列調度品28点を公開するものです。華やかな装束や精緻な調度品を通して、当時の文化や格式を現代に「再現」するユニークな取り組みで、映像や解説パネルとあわせて、姫路藩の大名行列の歴史や見どころをわかりやすく紹介します。



＜実施概要＞

開催期間：2025年10月18日（土）～1月31日（土）

時間：9:00～17:00（閉門は16:00）

場所：チの櫓およびリの一渡櫓

観覧料：無料 ※別途、入城料が必要です

URL：https://www.city.himeji.lg.jp/castle/0000016579.html



※展示物の貸出のため、一時的に閉鎖することがあります。















姫路城は、1993年（平成5年）に日本で初の世界文化遺産となりました。国宝である姫路城は、白漆喰総塗籠造りの城壁や、大天守と小天守が渡櫓で連結された連立式天守が特徴で、現在の姫路城大天守は1609年（慶長14年）に建築された日本城郭の最高建築です。シラサギが羽を広げたような優美な姿から「白鷺城」の愛称で親しまれ、400年以上が経過した今も多くの方々を魅了し続けています。



姫路の観光情報はこちら「ひめのみち」https://www.himeji-kanko.jp/

秋の姫路城特集ページ https://www.himeji-kanko.jp/feature/61









■東小天守天守曲輪の北東に位置し、建築当初は、「うしとら（丑寅）やぐら」と呼ばれていました。外観は三重、内部は地上3階、地下1階となっています。■イ・ロ・ハの渡櫓渡櫓とは、大天守と小天守を連結する屋根のある廊下通路のことです。（渡櫓の位置は、本リリース前述の画像参照）今回特別に公開するイ・ロ・ハの渡櫓いずれも外観二重、内部は地上2階、地下1階となっています。ロの渡櫓は1・2 階とも東西約28.8メートル、南北約5.9メートル、面積約170平方メートルで、現存する渡櫓で最大級の規模となり、映画の撮影にも使われたこともあります。ハの渡櫓は西・乾小天守を繋ぐ渡櫓で、天守曲輪の建造物内へ入ることができる入口が地下にあり、中2階を介して地上1階へ上がれるようになっています。