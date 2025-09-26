芳醇な「ネグリタラム」が香る、大人のためのご褒美ドリンク『貴婦人のラムレーズンショコラドリンク』が10月1日より新登場

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社

2025年に創業180周年を迎え、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパン株式会社（代表：福本千秋、本社：東京都港区赤坂）は、2025年10月1日（水）より、リンツ史上初となる、ラム酒で香り付けしたショコラドリンク『貴婦人のラムレーズンショコラドリンク』を、全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェにて発売開始いたします。

■リンツから芳醇なラムレーズンが香る“大人のショコラドリンク”が登場

この秋、リンツから大人のための特別なショコラドリンク『貴婦人のラムレーズンショコラドリンク』が、期間限定で登場します。



トップを飾るのは、芳醇なバターが香るサクサクのオリジナルビスケットと、ふわりと軽い口どけのバタークリームホイップ。まるで上質なレーズンサンドを彷彿とさせる組み合わせです。またフランスで有名な“貴婦人のラム”と称される「ネグリタラム」にじっくりと漬け込み、一粒一粒に豊かな風味を凝縮させた自家製ラムレーズンが、リンツのホワイトチョコレートと合わせることで、官能的で贅沢なマリアージュを奏でます。

ハロウィンシーズンの午後に楽しむ、大人のアフタヌーンティーをイメージ。リンツ史上初となるラム酒で香りづけしたショコラドリンク。秋が深まる午後、日常を忘れて少し贅沢な時間を過ごしたいあなたへ。ラムが豊かに香るこのショコラドリンクで、特別なアフタヌーンティーをお楽しみください。

価格：898円（税込）

販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ

※本商品にはアルコール（1%未満）を含みます。運転時や未成年の方はご注意ください。

※なくなり次第終了となります。

【 My Lindt Club マイ リンツ クラブについて】

全国のリンツ直営店とオンラインショップ（https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)）で共通して利用できるポイントプログラムです。店舗やオンラインショップをご利用いただくほど、様々な特典や充実したサービスをご用意しております。【My Lindt Club マイ リンツ クラブ】を通じて、より一層お得で楽しいお買い物体験をお楽しみください。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【リンツ公式アプリについて】

リンツポイントプログラムのご利用には公式アプリダウンロードがおすすめです。お買い物時にポイントが貯められるほか、商品やキャンペーンの最新情報、アプリ限定クーポンの配信も。リンツのショコラ体験をもっと楽しく、お得で便利にお買い物いただけるアプリとなっております。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【ブランド概要】

「Lindt（リンツ）」は、スイス発のプレミアムチョコレートブランドです。

リンツ＆シュプルングリー社は180年以上の歴史を持ち、チョコレート製造、販売のグローバルカンパニーとして、世界中に展開しています。日本に上陸して2025年で15年目となり、日本のお客様にもご愛顧いただいております。

