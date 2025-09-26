「まんぞくプレート」シリーズ(家庭用冷凍食品)で、プレゼントキャンペーン「あなたはどれを選ぶ？キャンペーン」実施

株式会社ニッスイ

株式会社ニッスイ(代表取締役社長執行役員 田中 輝、東京都港区)は、家庭用冷凍食品「まんぞくプレート」シリーズ6品を対象に、プレゼントキャンペーン「あなたはどれを選ぶ？キャンペーン」を10月1日から11月30日の期間で実施します。

キャンペーンは、「対象商品を買って応募」キャンペーンと「動画を見て応募」キャンペーン(LINE限定)の2つを同時に行います。いずれも同シリーズの6品から食べたい商品を選ぶ人気投票形式のキャンペーンで、抽選でオリジナルQUOカード(3,000円分)などを計250名さまにプレゼントします。

同シリーズは、釜炊きでふっくら仕上げた白ごはんと相性のよいおかずをセットにした「食べてほっとする飽きのこない」1食完結タイプの冷凍食品です。電子レンジであたためるだけで、食べごたえのある定食が楽しめるとして2022年9月の発売以来ご好評いただいています。

2025年9月現在、「豚肉生姜焼き」「カツカレー」「チキン南蛮」「回鍋肉」「たらと野菜の黒酢あん」「油淋鶏」の6品をラインアップしています。

■「対象商品を買って応募」キャンペーンの詳細

◆対象商品：まんぞくプレートシリーズ全6品「ふっくらごはんと豚肉生姜焼き」「ふっくらごはんとカツカレー」「ふっくらごはんとチキン南蛮」「ふっくらごはんと回鍋肉」「ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん」「ふっくらごはんと油淋鶏」

◆賞品・当選者数：

【1品購入コース】

「オリジナルQUOカード(3,000円分)」を抽選で100名さま

【2品購入コース】

「レコルト 自動調理ポット」を抽選で50名さま

◆実施期間： 10月1日～11月30日

◆応募方法：

【はがき応募】

対象商品を含んだレシートを専用応募はがきまたは郵便はがきに貼り、必要事項を記入して投函ください。

【LINE応募】

LINEキャンペーンアカウント「ニッスイキャンペーン」(https://lin.ee/OSnMpML)を友だち登録し、対象商品を含んだレシート画像を必要事項とともに送信ください。

◆当選発表・賞品発送：

【はがき応募】

当選の発表は賞品発送をもってかえさせていただきます。

【LINE応募】

当選者さまにのみ、本キャンペーンアカウントよりメッセージにて賞品送付先入力フォームURLをお知らせします。

※いずれも賞品は2026年1月下旬の発送を予定しています。

◆応募締め切り：

【はがき】11月30日 当日消印有効

【LINE】11月30日 23時59分

■「動画を見て応募」キャンペーンの詳細

◆賞品・当選者数

「まんぞくプレート詰め合わせセット」を抽選で100名さま

◆実施期間： 10月1日～11月30日

◆応募方法：

１.LINEキャンペーンアカウント「ニッスイキャンペーン」(https://lin.ee/OSnMpML)を友だち登録。

２.トークルーム内に表示されるキャンペーンバナーにある「動画を見る」をタップし、キャンペーン動画を視聴。

３.動画視聴後、キャンペーンバナーにある「回答はこちら」をタップし、トークルームに表示されるコメントに従ってアンケートに回答。

４.応募完了のメッセージが届いたら完了。

◆当選発表・賞品発送：

当選者さまにのみ、本キャンペーンアカウントよりメッセージにて当選および賞品送付先入力フォームURLをお知らせします。

賞品は2026年1月下旬の発送を予定しています。

◆応募締め切り：

11月30日 23時59分

※詳しくは以下のキャンペーンサイトをご覧ください。

【キャンペーンサイト】https://www.nissui.co.jp/cp/manzoku/index.html

※お問い合わせは以下のキャンペーン事務局までお電話でご連絡ください。

【キャンペーン事務局】0120-190-150

受付時間：10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く

設置期間：10月1日～ 2026年2月13日