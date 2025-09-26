三幸学園職員 川村雅未さんが『ラグビー女子日本代表』として女子ラグビーワールドカップ2025イングランド大会に出場！【東京リゾート＆スポーツ専門学校】
学校法人三幸学園が運営する東京リゾート＆スポーツ専門学校（所在地：東京都文京区）で職員として勤務する 川村雅未（かわむら まさみ） さんが、『ラグビー女子日本代表（サクラフィフティーン）』のメンバーとして選出され、2025年にイングランドで開催された女子ラグビーワールドカップに出場いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330550&id=bodyimage1】
（C）JRFU
大会最終戦では、スペイン代表に見事勝利を収めました。川村さんはこれまで、当校での勤務とアスリート活動を両立させながら努力を重ね、このたびの代表選出・出場となりました。職員一同、心より喜びと誇りを感じております。
https://www.rugby-japan.jp/match/28268
川村雅未さんコメント
「日頃から応援いただきありがとうございます。イングランドで行われたワールドカップに出場しました。自分たちが望んでいた結果で終わることはできませんでしたが、勝つ難しさと勝つ嬉しさを経験する大会となりました。また帰国後、トレーナーを目指す生徒たちに、自分が経験したことや選手にとってのトレーナーの重要性を伝えていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。」
今後の活動
川村さんは、ワールドカップ出場前後のHRや授業を通じて、現役アスリートとしての経験や「夢を追う背中」を在校生に伝えています。在校生にとって大きな刺激となり、夢に向かって努力する姿勢を学ぶ貴重な機会となっています。
また、川村さんは普段、女子ラグビークラブチーム「横河武蔵野アルテミ・スターズ」で活躍しており、本校のアスレティックトレーナー科の学生も同チームで実習を行っています。選手と学生が直接関わることで、将来トレーナーを目指す学生にとって実践的な学びの場が広がっています。
スポーツ、教育の両面で社会に貢献
本学園では、教育・スポーツ・地域貢献の各分野で活躍する教職員を積極的に応援し、今後も一人ひとりの挑戦を通じて社会に貢献してまいります。
【関連サイトURL】
日本ラグビー協会 川村雅未 選手プロフィール
https://www.rugby-japan.jp/japan-womens/member/detail/470474/
日本ラグビー協会 ギャラリー
https://www.rugby-japan.jp/gallery/japan-womens#
【本件に関する問い合わせ先】
東京リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/
担当：山本浩子
Mail：info-tokyo-sports@sanko.ac.jp
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
学校法人三幸学園
