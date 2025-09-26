ポールトゥウィン所属のパラパフォーマー(R)Team PTW、『未来デザインさがみはら万博』に出演決定

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）に所属する、プロパフォーマーTeam PTW（チーム・ピーティーダブリュー）が9月28日（日）に「相模大野中央公園」で開催されるイベント「未来デザインさがみはら万博」に出演いたします。

Team PTWは、聴覚障害のあるフリースタイルバスケットボーラー・優和（ゆうわ）と、モザイク型ダウン症候群のヒューマンビートボクサー・HARUKIの2名が所属。「障害があってもやりたいことを仕事にできる」というメッセージを体現するパフォーマンスチームとして、2024年に活動をスタートしました。オリジナルの造語「パラパフォーマー(R)」としてイベントや映像制作などで活躍中です。

今回のイベントでは、パフォーマンスに加え、トークセッションにも出演。「共生社会」をテーマに、デフサッカー女子日本代表元監督・久住幸一氏らと共に「誰もが自分らしく生きられる社会」の実現に向けた取り組みや、パラパフォーマー(R)文化の可能性について語り合います。ステージにはTeam PTWのほか、湘南乃風・若旦那こと新羅慎二氏や、『青いベンチ』で知られるサスケ氏も登場予定。音楽・グルメ・テクノロジーが融合した、未来を感じる一日となります。Team PTWのステージにぜひご注目ください。

Team PTWについて

パラパフォーマー(R)文化を日本に形成することを目標に活動をするパラパフォーマー(R)チーム。聴覚障害を持つリーダー兼フリースタイルバスケットボーラーの優和と、ダウン症を持つヒューマンビートボクサー HARUKIの2名で構成されています。「our skills, our styles!」をテーマに、個でも集団でも魅せられるパフォーマンス集団を目指して2024年から活動を開始しました。ポールトゥウィン株式会社と雇用契約を結んでおり、「障害があってもやりたい事を仕事に出来る」というメッセージを、活動を通じて広く発信しています。チーム名の“PTW”には、ポールトゥウィンの頭文字の他、Positive To Work（やりたいことを仕事にしてポジティブに取り組む）といった意味が込められています。直近ではアーティスト・モデルの森田美勇人さんとのコラボ動画でも注目を集めました。また、現在次期メンバーとして、ダンサーを対象としたオーディションを実施中。

・Official site

https://www.team-ptw.com/member-profile/

・Official Instagram

https://www.instagram.com/paraperformer_teamptw/

・Official YouTube

https://www.youtube.com/@TeamPTW-wu4nx

・アーティスト・モデルの森田美勇人さんとのコラボ動画

https://youtu.be/ThJ6y96XYbY?si=Xii-2Cn1wEQo7QIN

・オーディション特設サイト

https://www.team-ptw.com/audition/

開催概要

【イベント名】

未来デザインさがみはら万博

【開催日時】

2025年9月28日(日) 10:00～19:00

【Team PTWの出演時間】

パフォーマンス11:40～／トークセッション13:00～

【会場】

相模大野中央公園（神奈川県模原市南区相模大野４丁目２－２ ）

【イベントHP】

https://sagamihara-jc.com/banpaku/

※天候等の理由によりステージ内容や時刻、各ブースの内容等が変更になる場合があります。 変更になる場合は相模原青年会議所公式X・Instagramでお知らせします。

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

