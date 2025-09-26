ミシンおよび刺繡機の世界市場レポート：2031年には8419百万米ドルに達する見込み
YH Research株式会社（本社：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート「グローバルミシンおよび刺繡機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を2025年9月26日に発行しました。本レポートでは、ミシンおよび刺繡機市場の最新動向を詳細に分析し、製品概要、市場規模、用途別、地域別の市場動向、主要企業の市場シェアなど、業界の最新情報を提供しています。さらに、成長要因や課題、競争環境、技術革新の影響なども網羅し、企業の戦略的意思決定をサポートします。
市場規模
YH Researchの調査によると、グローバルミシンおよび刺繡機市場は2024年の6760百万米ドルから2025年には6991百万米ドルに成長し、 2031年には8419百万米ドルに達すると予測されています。2025年から2031年のCAGR（年平均成長率）は3.6%%と見込まれ、市場の拡大は、技術革新、需要の増加、規制の強化などの要因によって推進されています。
◇無料サンプルとレポート内容の詳細はこちら：
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812773/sewing-and-embroidery-machine
市場区分
グローバルミシンおよび刺繡機市場は、製品別、用途別、企業別、地域別の観点から分類され、それぞれの市場規模や成長の可能性について詳しく分析します。
1.製品別：Sewing Machine、 Embroidery Machine
各製品カテゴリーごとのミシンおよび刺繡機市場規模、売上、販売量、平均価格の推移を詳しく調査し、主要製品の競争状況や成長ポテンシャルを明らかにします。
2.用途別：Textile、 Fashion、 Other
用途ごとにミシンおよび刺繡機の市場規模や需要動向を分析し、各分野での採用状況、シェアの変化、成長の要因を探ります。
3.企業別：Tajima、 Brother、 Feiyue、 Juki Corporation、 Jack、 ZOJE、 Shang Gong Group、 Singer、 Toyota、 Gemsy、 Jaguar、 Typical、 Viking、 SunStar、 Maqi、 MAX、 Janome、 Bernina、 Pegasus、 Baby Lock、 Barudan、 ZSK、 HappyJapan、 Feiya、 Jingwei Electronic、 Yuelong Sewing Equipment、 Xinsheng Sewing Equipment、 Feiying Electric Machinery、 Shenshilei Group、 Maya
業界をリードする企業のミシンおよび刺繡機市場シェア、売上、成長戦略、競争力を評価し、主要プレイヤーの動向や市場での立ち位置を詳しく分析します。
4.地域別分析：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ
各地域におけるミシンおよび刺繡機市場の発展状況、需要傾向、規制要因、主要プレイヤーの影響などを評価し、地域ごとの市場機会を明確にします。
本レポートのメリット
（１）市場規模の把握
世界のミシンおよび刺繡機市場の成長トレンドと規模を、過去（2020～2025年）と予測（2026～2031年）のデータに基づいて詳細に分析します。企業はこれにより、今後の市場動向を理解し、戦略的な意思決定を支援することができます。
（２）主要企業の競争力分析
世界のミシンおよび刺繡機市場における主要企業の売上、価格、市場シェア、ランキングに関するデータを提供します。企業はこれらの情報を活用して、競争優位性を強化するための戦略を立案できます。（2020～2025年）
（３）中国市場の動向と戦略的インサイト
中国のミシンおよび刺繡機市場に関する詳細データを分析し、主要企業の売上、価格、市場シェア、ランキングなどの情報を提供します。これにより、企業は中国市場で効果的な市場参入戦略を策定し、成功に向けたアクションを取ることができます。（2020～2025年）
