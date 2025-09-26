コミュニケーション・老朽化-物流現場の「人と環境」の課題解決、ワンフロア化と共創で生まれた持続可能な現場づくり、ウェビナー間づくり研究会 「物流オフィスの間づくり」 10月1日16時より
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、 同社内に開所した間づくり研究所主催で「間づくり研究会 物流オフィスの間づくりを2025年10月1日にオンラインで開催いたします。
旧事務所は物流部門や協力運送会社が別空間で業務しており、日々の移動や電話・出入りが多く、コミュニケーションが断片化。加えて建屋の老朽化（床の傾斜、塩害・錆、遮音・断熱性能の不足）により職場環境が悪化していました。
2025年7月にこの物流オフィスを全面刷新し、コマニー社員と協力運送会社が「一つ屋根の下」で共に働く新オフィスを立ち上げました。本ウェビナー間づくり研究会「 物流オフィスの間づくり」では、リノベーション完成までの実践プロセスや立ち上げ後の効果、現場の学びと今後の展開などを報告します。現場改善・倉庫内オフィス改革に関心のある企業担当者、物流改革・働き方改革に関わる皆さまの参加をお待ちしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330500&id=bodyimage1】
間づくり研究会 物流オフィスの間づくり開催概要
開催日時 ：2025年10月1日（水） 16:00～17:00
参加方法 ：ZOOMウェビナーによる配信
参加費・定員：無料・先着500名
お申込み方法：お申込みフォームより https://x.gd/oFB8Q
お申込み期限： 9月30日まで
配信元企業：コマニー株式会社
旧事務所は物流部門や協力運送会社が別空間で業務しており、日々の移動や電話・出入りが多く、コミュニケーションが断片化。加えて建屋の老朽化（床の傾斜、塩害・錆、遮音・断熱性能の不足）により職場環境が悪化していました。
2025年7月にこの物流オフィスを全面刷新し、コマニー社員と協力運送会社が「一つ屋根の下」で共に働く新オフィスを立ち上げました。本ウェビナー間づくり研究会「 物流オフィスの間づくり」では、リノベーション完成までの実践プロセスや立ち上げ後の効果、現場の学びと今後の展開などを報告します。現場改善・倉庫内オフィス改革に関心のある企業担当者、物流改革・働き方改革に関わる皆さまの参加をお待ちしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330500&id=bodyimage1】
間づくり研究会 物流オフィスの間づくり開催概要
開催日時 ：2025年10月1日（水） 16:00～17:00
参加方法 ：ZOOMウェビナーによる配信
参加費・定員：無料・先着500名
お申込み方法：お申込みフォームより https://x.gd/oFB8Q
お申込み期限： 9月30日まで
配信元企業：コマニー株式会社
プレスリリース詳細へ