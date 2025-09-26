DAISOの魅力を世界中に発信　DAISOの公式キャラクター「だいぞう」誕生！

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2025年9月26日（金）にDAISOの公式キャラクター「だいぞう」が誕生したことをお知らせいたします。

「だいぞう」は、社内の応募作品から選ばれた“象”をモチーフとしたキャラクターで、ブランドカラーのピンクをポイントに、鼻としっぽには大創産業のロゴのスリーアローズをあしらっています。お客様にお買い物の魅力やワクワクをもっと伝えることを目指し、“みんなの街のDAISOスタッフ”として、店舗やSNSを通して「だいぞう」の活躍が始まります。

同日、公式キャラクターの誕生に先駆け、DAISOアルカキット錦糸町店では、大創産業の公式アンバサダーを務めるタレントの高木悠未（たかき ゆうみ）さんが登壇し、「だいぞう」の等身大フィギュアを初披露しました。

「だいぞう」は、DAISOの「顔」として国内外の皆様に愛されるキャラクターを目指し、さまざまな情報を発信してまいります。

DAISOアルカキット錦糸町店で「だいぞう」を披露する高木悠未さん（右）と 大創産業 グローバルデザイン課 課長 柳原樹（やなぎはら たつる）（左）、DAISOアルカキット錦糸町店に設置された「だいぞう」の等身大フィギュア

「だいぞう」の誕生を記念して、2025年9月26日から全国のDAISO（一部の店舗を除く）で、ご来店のお客様にだいぞうステッカーを贈呈します。（お一人様1枚、なくなり次第終了とさせていただきます）また、同日リニューアルオープンするDAISOアルカキット錦糸町店には、等身大のフィギュアを設置し、フォトブースで「だいぞう」と一緒に撮影していただけるほか、全店に先駆けて「だいぞう」のぬいぐるみやキーホルダーを数量限定で発売します。（なくなり次第終了）

今後「だいぞう」オリジナルグッズは、全国のDAISO店舗にて順次、発売予定です。

■「だいぞう」特設サイト・公式SNS

公式キャラクター「だいぞう」の誕生を記念し、9月26日より特設サイトを開設します。また、オリジナルデザインのLINE公式スタンプの発売や、DAISO公式X（旧Twitter）で9月26日よりプレゼントキャンペーンを開催します。“みんなの街のDAISOスタッフ”として活躍する「だいぞう」の活動予定やキャンペーンは、特設サイト・DAISO公式InstagramやX で順次紹介予定です。

詳しくは特設サイト・公式SNSをご覧ください。

「だいぞう」特設サイト：https://www.daiso-sangyo.co.jp/daizo

LINEスタンプ

価格：110円（税込120円）

種類：全40種

LINE STORE URL：

https://line.me/S/sticker/31509996

※左図は一部イメージ

■「だいぞう」プロフィール

親しみやすい丸みのあるフォルムに、DAISOの「D」をかたどったポシェットがトレードマーク

名前：だいぞう

誕生日：12月5日

出身地：広島県

身長：100.3cm

体重：100.3kg

職業：DAISOスタッフ

趣味：DAISOパトロールを兼ねた旅行

好きな食べ物：りんご、こだわりのむき甘栗

ハマっていること：DAISOパトロールが大好き！最近は英語の勉強をはじめた

■「だいぞう」誕生

「だいぞう」は、2024年8月に国内外のグループ全従業員から応募のあった392点のキャラクター案の中から誕生しました。一次審査で32点に絞り込まれた後、二次審査の社内人気投票で10点にまで絞り込まれ、ブランドイメージとの親和性、親しみやすさ、覚えやすさなどの総合的な評価、厳正なる審査の結果選ばれたキャラクターです。 DAISOにちなんで「だいぞう」と名付けられたデザインです。今後は、DAISOを象徴するキャラクターとして、世界中のお客様に親しんでいただける存在となることを目指します。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

DAISO公式X https://x.com/daiso_jp

DAISO 公式Instagram https://www.instagram.com/daiso_official/

「だいぞう」特設サイト https://www.daiso-sangyo.co.jp/daizo

LINE STORE URL https://line.me/S/sticker/31509996

