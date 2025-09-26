加東セツコ先生の「ギフテッド－相棒の遺したもの－」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、9月26日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「ギフテッド－相棒の遺したもの－」のランダムブロマイドが販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330408&id=bodyimage1】
公安特殊捜査班（特務四係）のベテラン捜査員：柳井は、とある事件で相棒である崎田を亡くしていた。事件以来、人を寄せ付けず一人で捜査を続ける柳井の元に新しい相棒として配属されたのは、亡き相棒と同じ顔を持つ男：三津沢だった。崎田を思わせる三津沢の存在に動揺する柳井だったが、行動を共にする中で三津沢の持つある能力を知ることになり…!?未解決の事件を追う公安特殊捜査班を舞台にしたサスペンスBL。
加東セツコ先生の「ギフテッド－相棒の遺したもの－」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約38,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全10種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「ギフテッド－相棒の遺したもの－」
販売方法：ランダム式（全10種）
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/9/26（金）～2026/1/30（金）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/gifted
■加東セツコ
【X】https://x.com/setsuco_k
【書籍情報】
ギフテッド－相棒の遺したもの－
https://www.thirdlinenext.co.jp/book/384
（C）加東セツコ/Boy'sRecipe
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330408&id=bodyimage1】
公安特殊捜査班（特務四係）のベテラン捜査員：柳井は、とある事件で相棒である崎田を亡くしていた。事件以来、人を寄せ付けず一人で捜査を続ける柳井の元に新しい相棒として配属されたのは、亡き相棒と同じ顔を持つ男：三津沢だった。崎田を思わせる三津沢の存在に動揺する柳井だったが、行動を共にする中で三津沢の持つある能力を知ることになり…!?未解決の事件を追う公安特殊捜査班を舞台にしたサスペンスBL。
加東セツコ先生の「ギフテッド－相棒の遺したもの－」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約38,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全10種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「ギフテッド－相棒の遺したもの－」
販売方法：ランダム式（全10種）
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/9/26（金）～2026/1/30（金）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/gifted
■加東セツコ
【X】https://x.com/setsuco_k
【書籍情報】
ギフテッド－相棒の遺したもの－
https://www.thirdlinenext.co.jp/book/384
（C）加東セツコ/Boy'sRecipe
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ