すた先生の「劣情インフュージョン」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、9月26日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「劣情インフュージョン」のランダムブロマイドが販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330406&id=bodyimage1】
「試してみます？五島さんは男に欲情するのか」―営業マンとして働く五島航太は、仕事も出来てモテるにも関わらず一切浮いた話がない。五島には人には言えない悩みがあり、それは過去のある出来事がきっかけで、自分のセクシュアリティがわからなくなり悩んでいるというものだった。ある日、友人に連れられてやってきた人生初のゲイバーで、不思議な魅力を持った櫂というバーテンダーに出会う。五島は、今まで誰にも言えなかった自分の悩みを初対面の櫂には何故か打ち明けてしまう。すると、自らのセクシュアリティをゲイだと話す櫂に「試してみます？」と誘われて…―
すた先生の「劣情インフュージョン」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約38,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全11種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「劣情インフュージョン」
販売方法：ランダム式（全11種）
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/9/26（金）～2026/1/30（金）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/lewdness-infusion
■すた
【書籍情報】
劣情インフュージョン
https://www.thirdlinenext.co.jp/book/359
（C）すた/Boy'sRecipe
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
