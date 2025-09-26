グリッドエネルギー貯蔵装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（リチウムイオン電池、鉛蓄電池）・分析レポートを発表
2025年9月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「グリッドエネルギー貯蔵装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、グリッドエネルギー貯蔵装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のグリッドエネルギー貯蔵装置市場は2023年にXXX百万米ドルの規模となり、2030年にはXXX百万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。風力発電や太陽光発電の急速な発展に加え、各国で環境保護意識が高まる中、エネルギー貯蔵産業はカーボンニュートラル達成に不可欠な技術として注目されています。
特にアメリカ、中国、日本は導入容量で世界をリードしており、アメリカは最大市場です。欧州連合は2017年にEuropean Battery Allianceを設立し、アジアメーカー依存からの脱却を目指しています。2020年時点で累計容量は48.38GWに達し、その94％は揚水発電が占めています。アメリカでは2021年に電気化学的エネルギー貯蔵が3.97GW / 10.88GWh増加し、世界全体の40％を占めました。さらに2022年のIRA施行により独立型エネルギー貯蔵が初めて補助対象となり、投資額の最大57％が相殺可能となりました。これにより市場は顕著な成長基調を示しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、グリッドエネルギー貯蔵装置の産業チェーン全体を概観し、家庭用バックアップ電源（リチウムイオン電池、鉛蓄電池）、産業用UPS（リチウムイオン電池、鉛蓄電池）における市場の現状を整理しています。さらに先端技術や特許、応用分野、市場トレンドを幅広く分析しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府施策や消費者意識の高まりに支えられ、安定成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域は特に中国が強い需要、政策的支援、製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。日本、韓国、インド、東南アジアも成長が期待される地域です。南米や中東・アフリカでも再生可能エネルギー拡大と共に需要が拡大する可能性が指摘されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
市場規模とセグメンテーション
市場全体を発電容量（MW）、収益、タイプ別市場シェアの観点で分析しています。リチウムイオン電池、鉛蓄電池、その他の技術ごとに2019年から2030年の需要推移を予測しています。
産業分析
政策・規制、技術革新、消費者の嗜好変化を取り上げ、推進要因と課題を特定しています。
地域分析
各地域のインフラ整備、経済状況、消費行動を踏まえた比較により、需要の差異と成長機会を提示しています。
市場予測
収集データに基づき、成長率や新しいトレンドを予測し、将来の投資判断に資する情報を提示しています。
________________________________________
詳細分析の視点
企業分析
主要企業の財務状況、製品ポートフォリオ、提携戦略を分析しています。対象企業にはEnerSys、SAFT、Sonnen、NEC Energy Solutions、Sumitomo Electric Industries、Fronius、LG Chem、Aquion Energy、Toshiba、Samsung SDI、Mitsubishi Heavy Industries、ZEN Energy、Enphase、CALB、Tianneng Batteryが含まれます。
