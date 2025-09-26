CAMPFIRE、アニメ「フェルマーの料理」製作委員会に参画。 超本格派コラボレストランを通じて「ファンと創る」新しい共創モデルへ挑戦

株式会社CAMPFIRE

株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島真）は、漫画「フェルマーの料理」を原作とするアニメの製作委員会に参画いたします。クラウドファンディングで培った「共感と共創」の仕組みを活かし、アニメ業界における新しい資金循環と文化創造のあり方を提示してまいります。また、第一弾のプロジェクトとしてクラウドファンディングを通じてレストラン「Cassolo」との超本格派コラボレストランの実現を目指します。

■参画の背景

CAMPFIREはこれまで、多様なクリエイターやプロジェクトの挑戦をサポートしてまいりました。アニメ製作は、一作品に多くのプロフェッショナルが関わり、熱量が結集する一大プロジェクトです。アニメ業界の関連企業を中心に行われてきた製作に関わる資金調達のあり方や、作品を応援するファンとの関わり方にも新たな進化が求められています。今回のアニメ「フェルマーの料理」製作委員会への参画は、クラウドファンディングの「応援が創作に直結する仕組み」を、アニメという文化創造に広げていくための挑戦です。

■共創モデルの詳細

アニメ「フェルマーの料理」と東京・新橋のレストラン「Cassolo」のコラボレストラン「"Gaku" in Cassolo -- A Genius in the Kitchen」のオープンに向けたクラウドファンディングプロジェクトを、株式会社クリーク・アンド・リバー社が「CAMPFIRE」にて実施します。

「Cassolo」は、独立を目指す若手料理人を支援するレストランです。料理人支援事業としての場所のあり方と、今回のクラウドファンディングの趣旨である、主人公・岳が独立して自分の店を持つというコンセプトが合致したことで、本プロジェクトの実行を担っていただくことになりました。

コラボメニューでは、フレンチレストラン「ETAPE」のオーナーシェフ、河村神賜氏監修のもと、志高い料理人たちが手掛けます。高みを目指して挑戦を重ねるシェフたちの姿は、数学的思考で自分なりの高みを目指す岳とも重なります。

本プロジェクトでは、先行予約や声優さんとのイベントを楽しめるレセプションパーティーの特別参加券、限定コラボグッズなど、「CAMPFIRE」でしか手に入らない特典を多数ご用意しています。

【クラウドファンディング情報】

タイトル：アニメ「フェルマーの料理」本格コラボレストランが2026年4月に東京でオープン！

URL：https://camp-fire.jp/projects/view/839204

募集期間：2025年9月28日(日) 0:00 ～ 2025年11月30日(日)23:59

■今後の展望

今回の製作委員会参画を機に、CAMPFIREはIPコンテンツ業界における新たな資金調達と製作のあり方を提示し、より多くのクリエイターとファンが繋がる未来を創造していきます。クラウドファンディングを通じて、ファンが作品を「応援する」だけでなく「一緒に創る」感覚を醸成する 新たな共創モデルとして確立することで、ファンの熱量をダイレクトに収益へ繋げる仕組みを構築します。

本取り組みを皮切りに、アニメや映画、ゲームといったIPコンテンツへの本格的な参入を推進し、日本が誇るコンテンツ産業の発展に貢献してまいります。

■アニメ「フェルマーの料理」について

アニメ「フェルマーの料理」は、2025年7月からテレビ朝日系列で放送され、9月27日（土）に最終回を迎えるアニメです。原作は、累計発行部数2300万部を突破した『アオアシ』で知られる人気漫画家・小林有吾氏による漫画作品で、「月刊少年マガジン」（講談社）で連載中。単行本の累計発行部数は80万部（2025年8月時点）を突破しております。2023年に豪華なキャストが揃いTVドラマ化され話題になりました。

(物語)

天才数学少年が料理の世界に飛び込み、数学的思考で料理の未知の扉を開いていく新感覚の料理漫画です。数学と料理という異色のテーマが融合するこの作品は、論理と感性がぶつかり合う斬新なストーリーで、多くのファンを魅了しています。

■株式会社CAMPFIREについて

「一人でも多く一円でも多く、想いとお金がめぐる世界をつくる。」をミッションに掲げ、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営しています。個人やクリエイター、企業、NPO、学校、地方自治体など様々な方に活用いただいています。

会社名：株式会社CAMPFIRE

代表者：代表取締役 中島真

所在地：東京都渋谷区猿楽町18－8ヒルサイドテラスF棟201

設立日：2011年1月14日

資本金：73億4,935万円（資本剰余金含む）※2023年12月末時点

URL：https://campfire.co.jp

事業内容：クラウドファンディング事業の企画・開発・運営