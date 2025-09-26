子ども服ブランド＜by LOVEiT（バイ ラビット）＞が「クロミ」のアニバーサリーイヤーを盛り上げる(ハート)カジュアルガーリーアイテムが登場
子ども服ブランドを手掛ける、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園、代表取締役執行役員社長：國京 紘宇）が展開する小学生女児向けブランド「by LOVEiT（バイ ラビット）」より、2025年に20周年を迎えた株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」のアニバーサリーイヤーを記念したアイテムを発売します。
発売日は2025年9月20日（土）。全国のバイ ラビット直営店および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にてお取り扱いいたします。
ラインナップは、BIG なクロミがインパクト大なカラフルニット、カジュアルなのにあざとカワイイパーカ、キラキラオーロラとフリルがかわいいフリルバッグの3種類。
クロミジャガードニットプルオーバー
品番：7853261 5,940yen 【サイズ 120cm～160cm】
BIG クロミがインパクト大なカラフルニット
クロミ裏毛パーカ
品番：7853260 6,930yen【サイズ 120cm～160cm】
カジュアルなのにあざとカワイイパーカ(ハート)
クロミサイドフリルバッグ
品番：7853460 4,290yen
いつもクロミと一緒にお出かけできるキラキラバッグ
発売詳細
■店舗
2025年9月20日(土)
全国のバイ ラビット直営店
https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=36
■オンラインショップ
2025年9月20日(土) 10時
・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/36/
■新宿伊勢丹POP UP SHOP
2025年10月15日（水）～2025年10月21日（火）
新宿伊勢丹本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6
by LOVEiT クロミアイテム一覧 :
https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=36&stock=all&keyword=%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%9f
期間限定 新宿伊勢丹POPUP開催
マイメロディ& クロミのアニバーサリーイヤーを盛り上げるスペシャルアイテムの発売を記念し、2025年10月15日（水）～2025年10月21日（火）の期間中、限定ナルミヤPOP UP SHOPを新宿伊勢丹にて開催いたします。
ナルミヤ・インターナショナルの人気6ブランド（ANNA SUI mini、mezzo piano、SENSE OF WONDER、mezzo piano junior、pom ponette junior、by LOVEiT）とマイメロディ＆クロミの限定コラボアイテムを期間限定販売。さらに、先着でマイメロディとクロミとのグリーティングイベントも実施いたします。
新宿伊勢丹POPUP :
https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/narumiya_sanrioimfo_2025.aspx
＠2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662757
by LOVEiT （バイ ラビット）
ちょっと背伸びをしたい小学生の女の子のためのブランド。通学からお出かけまで、トレンドMIXして楽しめる、リアルクローズを展開します。
サイズ 120-160cm
バイラビット オンラインショップ :
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/36/
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。
- 40th Anniversary -
2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。
■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR
■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx