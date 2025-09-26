¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¡×Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¤ª²Û»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥¤ー¥Ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª
²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡×¤ò¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ178Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° Í¦¼£¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤ª¤Ð¤±¤ä¹õ¤Í¤³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¤Æ 10·î 31 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20251031/
¡Ú¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¡Û
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó Ëâ½÷¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó
Ëâ½÷¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥àー¥¹¡¢¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥Éー¥à¥±ー¥¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤ÎÁØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥À¥¤¥¹çõ¤¬Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ3,240±ß¡ËÄ¾·Â16cm
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥¢¥½ー¥È¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó
£¸¼ïÎà¤Î¥±ー¥¤ò¥¢¥½ー¥È¤Ë¤·¤¿¡¢°ìÂæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥±ー¥¤ò³Ú¤·¤á
¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¤Ç¤¹¡£çõ¤ß¤ë¤¯¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á
¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¢ËõÃã¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¡¢¥ì¥¢¥Áー¥º¡¢¥Þ¥í¥ó¤ò£±
¸Ä¤º¤ÄµÍ¹ç¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÊ¬¤±¤¬´ÊÃ±¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤âÂç³èÌö¡£
²Á³Ê¡§3,900±ß¡ÊÀÇ¹þ4,212±ß¡ËÄ¾·Â17cm
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥Ð¥±¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó
¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÃç´Ö¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ3,240±ß¡ËÄ¾·Â14cm
ÈÎÇä´ü´Ö¡§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¾®Êª¥±ー¥¡Û
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¹õ¤Í¤³
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿ー¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Î¾å¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥À¥¤¥¹çõÆþ¤ê¤Î¾¯¤·´Å¤á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥àー¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»¸ü´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥°¥é¥µー¥¸¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¢¨¤ò¤«¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤⿊¤Í¤³¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¥±ー¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë±ð¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¡£
²Á³Ê¡§430±ß¡ÊÀÇ¹þ464±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー
°ì¤ÄÌÜ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥êー¥à¤È¥«¥¹¥¿ー¥ÉÆþ¤ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥êー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§430±ß¡ÊÀÇ¹þ464±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó Ì¥ÏÇ¤ÎËâ½÷¤ê¤ó¤´¥±ー¥
Ëâ½÷¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ç¤Î¤ê¤ó¤´¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¤ê¤ó¤´¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ê¤ó¤´¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¥½ー¥¹Æþ¤ê¤Î¤ê¤ó¤´¥àー¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¥Ê¥Ñー¥¸¥å¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥³¥¯¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ê¤ó¤´¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§430±ß¡ÊÀÇ¹þ464±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¥×¥ê¥ó¤Î¥¢¥é¥âー¥É
¤ª¤Ð¤±¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥êー¥à¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤È¾Æ¤¥×¥ê¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¼þ¤ê¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä(çõ¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä)¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥êー¥à¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Ð¤±¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ ～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¾åµ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¸ø¼°ÄÌÈÎ¡×¤«¤é¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20251031/
¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¸ø¼°ÄÌÈÎ ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä
https://www.chateraise.co.jp/ec/e/eechallo/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤È¤Ï
1954Ç¯¤Ë¾Æ²Û»ÒÅ¹¡Ö´ÅÂÀÏº¡×¤òÁÏ¶È¡£1967Ç¯¤Ë¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²Û»ÒÀ½Â¤¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÇÀ¾ì¡¢¹©¾ì¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÁÇºà¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É400¼ï¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò²°¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò´Þ¤àÄ¾ÇäÅ¹¤ò¡¢¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ178Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï
¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï¡¢µíÆý¤äÍñ¤Ê¤É·ÀÌóÇÀ²È¤è¤ê¿·Á¯ÁÇºà¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡¢Ä¾ÇäÅ¹¤ËÄ¾Á÷ÈÎÇä¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å²°Í¦¼£
½¾¶È°÷¿ô¡§ 1,800Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÍÎ²Û»Ò¡¦ÏÂ²Û»Ò¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñ¥ó¡¦°ûÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê¡§ ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô²¼Á¾º¬Ä®3440-1
Å¹ÊÞ¿ô¡§ ¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ178Å¹ÊÞ
ÁÏ¶È¡§ 1954Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë12·î20Æü
URL¡§ https://www.chateraise.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20251031/
¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¸ø¼°ÄÌÈÎ ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä
https://www.chateraise.co.jp/ec/e/eechallo/
