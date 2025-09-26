富士通とロート製薬、アイケアへの意識向上を促す共創の取り組みを開始

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）と富士通株式会社（本社：川崎市、社長：時田隆仁）は、大阪府立だいせん聴覚高等支援学校※1の生徒と共に実施した未来のアイケアを考える共創ワークショップの成果である、自分の目をぽこっと取り出したかのような体験ができる装置「POCOME（ポコミー）」を用い、目の健康を考えるきっかけを調査する実証実験を2025年10月10日より開始します。先行して、2025年10月3日に大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンステージで開催するイベント「ROHTO Healthcare DAY」にて公開します。

※1:大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 所在地：大阪府堺市、校長：藤田 太朗

「POCOME」のイメージ画像

■取り組み背景

当社は、「ロートグループ総合経営ビジョン2030：Connect for Well-being」を制定し、ウェルビーイングな社会の実現を目指し医療・ヘルスケアの未来に向けて様々なチャレンジを続けております。また、富士通はこれまで共生社会の実現を目指し、全国のろう学校と協力し、音を振動や光で感じるアクセサリー装置「Ontenna（オンテナ）」の開発や、AIを使って駅の音をリアルタイムに手話や文字、オノマトペで表現する「エキマトペ」の開発を行ってきました。

近年、スマートフォンやPCの長時間利用に伴い、目の健康を取り巻く環境は大変深刻な状況になっており、アイケアは一部の人だけの課題ではなく、すべての人が向き合うべきテーマとなっています。両社は、このような課題意識のもと、目からつながる未来のウェルビーイングを考えるべく、視覚情報が特に大切となるろう学校の生徒の皆様と「未来のアイケアをデザインしよう」というワークショップを開催しました。「POCOME」は、このワークショップから生まれた、アイケアをより多くの人が自分ごとにすることを目的とした新しい体験を実現するプロトタイプです。

■「POCOME」特長と取り組み

「POCOME」は、ぽこっと目（ME）を取り出すように、外部ディスプレイに目を拡大表示する装置です。体験者の目の動きをリアルタイムに拡大表示し、体験者同士で目を交換したり、自動で瞬きする自分の目を感じるなどの体験を通じて、アイケアを自分ごととして捉えるきっかけを提供します。「POCOME」の制作にあたっては、富士通デザインセンターが筐体からユーザー体験を一貫してデザインしました。

今回、2025年10月3日に大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンにて開かれる「ROHTO Healthcare DAY」にて、「POCOME」を先行公開します。また、2025年10月10日から10月13日まで、JR大阪駅そばのロート製薬のレストラン「ロートレシピ」で「POCOME」を展示します。両社は、「POCOME」の体験者を対象としたアンケートを通して、人々が目の健康について考える意識に変化があったかなどを調査します。

■今後について

両社は今後も、ウェルビーイング社会の創造を目指し、当事者との共創を推進していきます。両社は、目と目を合わせたコミュニケーション機会の尊さや、目が果たす役割の大切さを社会に広げ、ウェルビーイングにおける目の意義を考えるきっかけを生み出す役目を果たしたいと考えています。この取り組みを通して、他者との違いが受け入れられる社会の実現を目指します。

