アルティウスリンク、「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業（略称：Ｎぴか企業）」 最高位の五つ星認証を取得

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：若槻 肇、以下当社）は、「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度（略称：Ｎぴか）」において、最高位の「五つ星」認証を取得しました。

当社は、「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。(https://www.altius-link.com/corporate/purpose/)」というパーパスのもと、一人ひとりの個性を大切にする企業風土づくりを推進しており、約56,000人(連結)の従業員が性別、年齢などを問わず、多様な人財がそれぞれの能力を最大限に発揮できる安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいます。

長崎県佐世保市の拠点においても、出産・育児、介護に伴う休業・短時間勤務の取得推進や長時間労働の抑制など、誰もがいきいきと活躍できる働き方・人財活用を実践しています。

※当社が推進するDE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）は、性別・年齢・国籍・障がいの有無、価値観などさまざまなバックグラウンドを持つ人財がそれぞれの違いを認め合い尊重しながら一人ひとりが力を発揮できる環境を創造するD&Iに、「エクイティ（公平性／Equity）」の考え方を加え、すべての人に同じ支援ではなく、一人ひとりの違いや状況に配慮した必要な支援を行う公平な機会・環境を整備した企業を目指すものです。

「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(Nぴか)」について

「Nぴか」は、年齢・性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に取り組む長崎県内企業を、県が優良企業として認証する制度です。

「Nぴか」の詳細はこちら(長崎県) :https://n-pika.pref.nagasaki.jp/

評価につながった当社の取り組み一例

- 多様な人財の活躍推進：男性の育児休業取得推進や、女性社員のデスクマネージャー・スーパーバイザーへの積極登用など、性別や年齢を問わず多様な人財が活躍できる環境を整備。- 残業時間の削減と業務効率化：毎週水曜日を「ノー残業デー」と定め、全社的に定時退社を推進。DX（デジタルトランスフォーメーション）を活用した業務効率化により、残業そのものを減らす工夫を継続。- 有給休暇の取得促進：「前年より多く有給取得」を目標に掲げ、誰もが気兼ねなく休暇を取得できる職場風土づくりを推進。- シニア人財の活躍推進：定年後も働きたい方への再雇用制度を整備し、希望者の再雇用率は100％を達成。

当社DE＆I推進の取り組み詳細について :https://www.altius-link.com/sustainability/social/diverse-talent/

九州エリアでは、一緒に働く仲間を募集しています！

佐世保市の拠点では、通信系サービスのバックヤード業務や、多くのお客様企業から受託するコンタクトセンター業務を展開しています。短時間勤務や週2日からの多様なシフト制度を導入し、幅広い世代がワークライフバランスを実現しながら活躍できる環境を整えています。

物理的・制度的な働きやすさだけでなく、多くの素敵な仲間に恵まれた温かい職場の雰囲気も魅力です。また、地域での認知度向上や採用力強化を目指し、地元自治体と連携した採用イベント等にも積極的に参加しています。

ぜひ、私たちと一緒に佐世保センターで新しいキャリアをスタートしませんか？

九州エリアお仕事情報 :https://www.j-meets.com/kyushu/

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社です。多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。 人による高付加価値なオペレーションに、生成AIなどの先端テクノロジーと高度なデータ活用を掛け合わせることでBX（ビジネストランスフォーメーション）を推進し、企業の競争力強化を支援しています。

「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」をパーパスに掲げ、人と企業、社会のつながりをより豊かにしながらお客様企業とともに価値を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 若槻 肇

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

