秋の実り、いちじくのほのかな甘み。和歌山・紀の川市産いちじくを使った秋限定ドリンク神谷町エリアのカフェ「GGCo.」に10月登場
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が展開する、神谷町駅から近いアーバンテイストなカフェ「Café & Bakery GGCo.(ジージーコー) 神谷町」「Café & Deli GGCo.(ジージーコー) 城山」の2店舗限定で、2025年10月1日（水）～10月31日（金）の期間限定で、和歌山県・紀の川市産のいちじくを使った秋の限定ドリンクを販売いたします。
写真左「紀の川いちじくのアイスティーソーダ」、右「紀の川いちじくの杏仁スムージー」イメージ
「GGCo.(ジージーコー)」は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢で、上質なコーヒーと香り高いブレッドを、アーバンテイストなインテリアの中でゆったりとお召し上がりいただけるカフェです。
この度、神谷町エリアの「GGCo.(ジージーコー)」では、神谷町「東京ワールドゲート」を拠点に日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN(ココジャパン)」プロジェクトと連携し、“フルーツのまち”紀の川市で育まれたいちじくを使った2種類のドリンクをご用意しました。クリーミーでなめらかなスムージーと、すっきり爽やかなティーソーダ──店舗ごとに異なるアレンジをぜひお楽しみください。
＜メニュー概要＞
販売期間：2025年10月1日（水）～31日（金）
[神谷町店限定]紀の川いちじくのアイスティーソーダ 580円（税込）
紅茶とソーダをベースに、いちじくのフルーティーな香りを
プラス。爽やかなのど越しで軽やかな味わい。
[城山店限定]紀の川いちじくの杏仁スムージー 580円（税込）
杏仁のやさしい風味といちじくの甘みがとけ合う、クリーミーで
上品なスムージー。
※価格はすべて税込
※写真はイメージ
◆ 紀の川市産いちじくとは
和歌山県北部に位置する紀の川市は、豊かな自然環境と温暖な気候に恵まれた、全国有数の果実の産地として知られる“フルーツのまち”。桃や柿、みかんなど四季折々の果物が育つ中で、いちじくは市を代表する果実のひとつとして親しまれています。
いちじくは、やわらかくみずみずしい果肉と上品な甘さ、プチプチとした独特の食感が特徴で、栄養価も高く、古くから「不老長寿の果実」とも呼ばれてきました。
芳醇な香りとやさしい甘みが口いっぱいに広がる紀の川市産のいちじくは、秋の実りを象徴する果物として多くの人々に愛されています。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/kokunai/brandshien/R2/d00205233.html
販売店舗：
■Café & Bakery GGCo. 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー1F
電話番号：03-6381-5309
営業時間：8:00～19:00
定休日：土日祝日
席数：61席
■Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
電話番号：03-6435-6443
営業時間：8:00～19:00
定休日：土日祝日
席数：100席
◆「CoCo JAPAN」とは
日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN(ココジャパン)」プロジェクトは、日本各地の優れた逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行う事業として、森トラスト株式会社により2022年7月に始動しました。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。
ホームページ：https://www.cocojapan.jp/
◆ GGCo.とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いブレッド、こぼれる笑顔。どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いをブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
Instagram：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
GGCo.
https://www.mt-restaurant.com/ggco/