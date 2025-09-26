



株式会社エンジョイワークス（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：金子伸一）は、次世代のマーケティングプラットフォーム「エネルマーケティング」のβ版を2025年9月26日（金）に公開いたしました。

「エネルマーケティング」は、これまで専門知識や高度な設計が必要だったLINEマーケティングを、誰でも“かんたん”に実現できることをコンセプトに開発された新しいプラットフォームです。まずはLINEの機能に特化しつつ、今後はメール配信など他チャネルへの対応も順次拡張し、包括的なマーケティング基盤を目指します。

本プロジェクトは、HCD-Net認定 人間中心設計専門家をはじめとするUXデザインの専門家、LINEヤフー社認定エンジニア（LINE API Expert）を含んだ開発チームによって推進されました。さらに、実際のLINE運用者や各事業者へのヒアリングを重ね、現場の課題や要望を直接反映した設計となっています。

エネルマーケティングの特徴



エネルの主な特徴



● 直感的操作

シンプルなUIで、マーケティングやシナリオ構築に不慣れな方でも顧客対応や配信設計が可能。

● 多機能なのに無料から使える

顧客管理・予約管理など、個人事業主から法人まで幅広く利用可能。

● テンプレートマーケットプレイス「エネルストア」

運用者が自らのノウハウをテンプレート化し、他のユーザーへ販売・共有することで、LINE運用ノウハウを資産化可能。

● 紹介（アフィリエイト）プログラム

テンプレートやプランの紹介を通じて報酬を得られる仕組みを導入。利用者の広がりがそのままサービスの成長に直結する循環型エコシステムを構築。

● 順次マルチチャネル対応へ

現在はLINEに特化しつつ、メール配信機能をはじめとする複数チャネル対応を開発中。

担当者コメント

【株式会社エンジョイワークス 執行役員 高野桂実】

エネルマーケティングは、私たち自身の現場での経験と、LINE運用の現場で実際に感じられた課題や要望を元に、「専門知識がなくても直感的に使えること」にこだわって開発しました。

UXデザインの専門家やLINEヤフー社認定エンジニア（LINE API Expert）をはじめ、多くのメンバーの支えで形になったことに心から感謝しています。

今後も皆さまの声を反映し、さらに進化を続けていきます。

【株式会社YOSHINANI 代表取締役 兵頭悠生】

LINEヤフー社認定エンジニア（LINE API Expert）チームとして、皆さまに『エネルマーケティング』をご提供できることを光栄に思います。今後も、LINEを活用したユーザー体験をより豊かにするため、実用的な機能開発を進めてまいります。どうぞご期待ください！

【HCD-Net認定 人間中心設計専門家 UXデザイナー タグチ マリコ】

エネルマーケティングは、わたしをはじめ、HCD-Net認定の人間中心設計専門家のUXデザイナーチームと一緒に、現場の声を丁寧に取り入れながら形にしてきました。

むずかしいマーケティングの仕組みも、“誰でも扱える形”に整えて、そこで生まれるノウハウが資産として循環していく仕組みを備えています。

今回のリリースはゴールではなく、ここからが本当のスタートです。ユーザーの皆さまと力を合わせて、新しいマーケティングのエコシステムを育てていけたら嬉しく思います。

今後の展開

2025年9月にβ版を公開後、順次機能を拡張し、同年12月に有料機能を含めた正式版をリリース予定です。LINEから始まり、メール配信をはじめとするマルチチャネル対応やユーザー同士のコミュニティ形成、テンプレート流通、紹介プログラム（アフィリエイト）を通じて、マーケティングの新しいエコシステムを築いてまいります。

エネルマーケティング公式Webサイト：https://www.enel-marketing.com/

公式X（旧Twitter） ：https://x.com/enel_line_MA

株式会社エンジョイワークスについて

株式会社エンジョイワークスは、企業のバックオフィス業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるなかで、技術革新の波に乗り遅れることのないよう、すべての企業を支援します。当社が提供する技術とサービスを最大限に活用し、持続的な成長の実現を目指します。





社名 ：株式会社エンジョイワークス

所在地 ：大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号南船場ハートビル4F

代表者 ：代表取締役 金子 伸一

設立 ：2015年10月15日

資本金 ：1000万円

事業内容 ：ホームページ制作・システム開発・アプリ制作

URL ：https://enjoyworks.co.jp