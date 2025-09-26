札幌市立東苗穂小学校5年生が参加！解体・破砕事業者の自動車リサイクルへの取り組みを学ぶ見学会を開催

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田衛士）は、自動車リサイクルの取り組みに直接触れる機会を提供するため、9月22日(月)、札幌市立東苗穂小学校5年生が参加する見学会を開催しました。（協力：株式会社マテック/代表取締役 杉山 博康）

当日参加者は、まず座学で、自動車が解体されてから部品や資源が回収されるまでの一連の工程を学びました。次に工場へ移動し、エアバッグを適切に処理する様子や、重機で車両を解体・破砕する様子のほか、最終的に回収された金属資源などを見学しました。

見学を終えた参加者からは、「大きな機械で自動車を解体する様子は迫力があった」、「近くで見ると、自分が思っているよりもクルマが細かく破砕されていることがわかった」などの感想が聞かれました。

記

１．開催日時： 2025年9月22日(月) 9：30～11：25

２．開催地： マテックELV解体工場（北海道石狩市新港南1丁目22-16）

マテック石狩新港事業所（北海道石狩市新港東2丁目8-1）

３．参加者： 札幌市立東苗穂小学校 5年生（27名)

４．プログラム： 自動車リサイクルについて、解体・破砕工程の流れ、資源回収の見学など

＜見学会の様子＞





